Mallikarjun Kharge : मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या सभेनंतर हिंदूत्ववादी संघटनांकडून मंचाचे शुद्धीकरण; काँग्रेसचा भाजपवर निशाणा- हा तर दलितांचा अपमान

Haldwani Stage Purification Sparks Controversy : उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे काँग्रेसच्या 'विजय शंखनाद' रॅलीदरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जनतेला संबोधित करण्यासाठी वापरलेल्या मंचाच्या 'शुद्धीकरणा'वरून वाद निर्माण झाला आहे. हिंदू संघटनांनी हा मंच शुद्ध करण्यासाठी धार्मिक विधी केले; या कृतीचा उत्तराखंड काँग्रेसने तीव्र निषेध केला आहे. पक्षाचे अध्यक्ष गणेश गोदियाल यांनी याला भाजपच्या संकुचित मानसिकतेचे उदाहरण म्हटले आहे..काँग्रेस नेते गणेश गोदियाल यांनी म्हटले आहे की, "हल्द्वानीमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जनतेला संबोधित करण्यासाठी वापरलेल्या मंचाचे भाजपशी संबंधित व्यक्तींकडून 'शुद्धीकरण' केले जाणे अत्यंत वेदनादायी आणि निषेधार्ह आहे. ही घटना भाजपची जातीवर आधारित भेदभाव करणारी आणि संकुचित मानसिकता दर्शवते, ज्यामुळे समाजात द्वेष आणि फूट निर्माण होते. मी नैनितालच्या एसएसपींना विनंती करतो की त्यांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी, निष्पक्ष चौकशी करावी आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी." काँग्रेस नेते पुढे म्हणाले, "लोकशाहीवादी भारतात जातीवर आधारित भेदभावाला स्थान नाही. आम्ही अशा क्षुद्र मानसिकतेचा लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गांनी तीव्र विरोध करतो.".हिंदू संघटनांकडून स्थळाचे शुद्धीकरणहे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, काँग्रेस पक्षाची 'विजय शंखनाद' रॅली ८ ऑगस्ट रोजी उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राज्याच्या प्रभारी कुमारी शैलजा आणि दलित समाजातील विरोधी पक्षनेते यशपाल आर्य यांनी सहभाग घेतला होता..Pune Student Protest Celebration : शिक्षणमंत्र्यांच्या कथित राजीनाम्याच्या दाव्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; ‘मेलोडी’ वाटून साजरा केला आनंदोत्सव.रॅलीनंतर, 'श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास' या हिंदू संघटनेने त्या स्थळावर शुद्धीकरण विधी केला. त्यांनी वैदिक मंत्रांच्या घोषात प्रार्थना आणि 'यज्ञ' केला. आयोजकांनी सांगितले की, या स्थळावर अनेक काळापासून हिंदू धार्मिक कार्यक्रम आणि 'रामलीला' सादरीकरण होत आले आहे. त्यांनी आरोप केला की, काँग्रेसच्या रॅलीदरम्यान मंचावरून इस्लामिक घोषणा देण्यात आल्या, ज्यामुळे त्या ठिकाणची धार्मिक पवित्रता भंग झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.