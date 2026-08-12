Gen Alpha Activism : शाळेच्या समस्या मांडण्यासाठी तिरंगा हातात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली झेन अल्फा मुलं; अभिजीत दिपकेने केले कौतुक

आजच्या पिढीतील मुले त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत आता उघडपणे आवाज उठवत आहेत. उत्तरप्रदेशातील हमीरपूर उत्तराखंडमधील खतिमा आणि राजस्थानच्या बांसवाडा येथील शालेय विद्यार्थ्यांची आंदोलने याची उदाहरणे आहेत. या तिन्ही ठिकाणच्या समस्या वेगवेगळ्या असल्या तरी, प्रशासनापर्यंत आपल्या मागण्या पोहोचवण्याची विद्यार्थ्यांची पद्धत ठाम आणि स्पष्ट होती.कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या जेन अल्फा पिढीच्या मुलांचे कौतुक केले आहे. .हमीरपूरमध्ये, शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मागणी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी तिरंगा हातात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पाच किलोमीटरची पदयात्रा काढली. खतिमामध्ये, एका निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी निकृष्ट दर्जाचे अन्न, दूषित पाणी आणि अस्वच्छ प्रसाधनगृहे यांसारख्या विविध समस्यांविरुद्ध शाळेच्या आवारातच धरणे आंदोलन केले. त्याच वेळी, बांसवाडा येथे शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप लावले. .या तिन्ही घटनांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या थेट प्रशासनासमोर मांडल्या. हमीरपूरमध्ये त्यांना रस्त्या्च्या कामाबाबत आश्वासन मिळाले. खतिमामध्ये, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रकरणाची त्वरित दखल घेत शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पदावरून हटवण्याचे आदेश दिले. बांसवाडा येथे, विद्यार्थ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत शिक्षण विभागाने सहा शिक्षकांची तात्काळ नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..PSI Merit List Issue : पीएसआयची गुणवत्ता यादी रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला; एमपीएससीच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम .उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यात, चंदूपूर ग्रामपंचायतींतर्गत येणाऱ्या 'गंगवा का डेरा' आणि 'बच्ची का डेरा' या भागांतील ग्रामस्थ आणि शालेय मुले रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे दीर्घकाळापासून त्रस्त आहेत. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी कच्च्या आणि खडतर वाटेवरून प्रवास करावा लागतो. पावसाळ्यात ही परिस्थिती अधिकच बिकट होते, कारण तेव्हा हा रस्ता चिखलमय होतो..या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी, शालेय मुले आणि ग्रामस्थांनी तिरंगा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. मुलांनी सुमारे पाच किलोमीटरची 'तिरंगा यात्रा' काढली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्यावर, आंदोलकांनी रस्ता बांधकामाच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. शाळेत जाण्यासाठी दररोज चिखलातून वाट काढावी लागत असल्याचे मुलांनी सांगितले. शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे पक्के बांधकाम करावे, जेणेकरून त्यांना प्रवासात यापुढे अडचणी येणार नाहीत, अशी मागणी त्यांनी केली. .जिल्ह्याधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच धरणेजिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्यानंतर, आंदोलन करणारे विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या (DM) प्रवेशद्वारावर बसले. जोपर्यंत रस्त्याचे काम सुरू होत नाही, तोपर्यंत आपण येथून हलणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. परिस्थिती हाताळण्यासाठी एसडीएम (SDM) आणि सर्कल ऑफिसर (सदर) घटनास्थळी दाखल झाले. ग्रामस्थ आणि पालकांनी प्रशासनाला मुलांच्या समस्यांचीही जाणीव करून दिली; त्यांनी सांगितले की, शाळेकडे जाणारा रस्ता बऱ्याच काळापासून अत्यंत खराब स्थितीत आहे, तरीही मुलांना वर्गाला उपस्थित राहण्यासाठी याच रस्त्याचा वापर करणे भाग पडते..अभिजित दिपकेने केले कौतुकअभिजीत दिपकेने या मुलांचे कौतुक केले आहे, त्याने आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, " आपल्या भविष्यासाठी लढा देणाऱ्या या मुलांचे कौतुक आणि त्यांना सलाम! त्यांची केवळ एकच मागणी आहे - ती म्हणजे त्यांच्या शाळेपर्यंत जाणारा रस्ता. स्वातंत्र्याची जवळपास ८० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही ही मागणी करणे काही अवाजवी आहे का? हे काम तर कित्येक दशकांपूर्वीच व्हायला हवे होते.या १५ ऑगस्टला, आपण ग्रामीण भारतातील मुले आणि शाळांसाठी काम करण्याचा संकल्प करूया.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.