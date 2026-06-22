VIDEO : चहुबाजूने आगीने वेढल, ग्रिलला लटकला.. पण अचानक खाली कोसळला… थरकाप उडवणारे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद

उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे एका कोचिंग सेंटरला लागलेल्या भीषण आगीत १५ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या घटनेचा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओही आता समोर आला असून, त्यामध्ये एक विद्यार्थी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इमारतीवरून उडी मारताना दिसत आहे. .व्हिडीओत दिसतंय त्या प्रमाणे, आगीच्या तीव्रतेमुळे विद्यार्थी ग्रीलच्या आधारावर उभा आहे. त्यातच त्याचा तोल जाऊन खाली कोसळतो आहे. त्यानंतर स्थानिका त्याच्याकडे धाव घेत त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. लखनौमधील अलीगंज परिसरातील पुरनिया भागात ही दुर्घटना घडली. मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे वय २० ते २४ वर्षांदरम्यान असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता..कोचिंग सेंटरला लागलेल्या आगीत १४ विद्यार्थ्यांचा दुर्देवी मृत्यू; बचावकार्य युद्धपातळीवर, उपमुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी .दरम्यान, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवले आहे. पुन्हा आग भडकू नये यासाठी घटनास्थळी विशेष खबरदारी घेतली जात असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने मदत आणि बचावकार्याला गती देण्याचे आदेश दिले. तसेच जखमी विद्यार्थ्यांवर योग्य उपचार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..कोचिंग सेंटरला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या १४ गाड्या घटनास्थळी दाखल, अनेक विद्यार्थी अडकले, जीव वाचवण्यासाठी धडपड.पंतप्रधान कार्यालयानेही या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.