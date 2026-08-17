देश

अधिकाऱ्यांच्या पदांवर सरकारची ‘कात्री’! IAS-IPS अधिकाऱ्यांची संख्या घटणार; कुणी घेतला निर्णय?

IAS-IPS-IFS Cadre Reduction Announced: सरकार आता अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी यंत्रणा मजबूत करण्यावर आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
IAS-IPS-IFS Cadre Reduction Announced

IAS-IPS-IFS Cadre Reduction Announced

ESakal

Vrushal Karmarkar
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हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या आणि वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मंडीसाठी २५ ई-बसेसना ऑनलाइन हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी एचआरटीसी मजबूत करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक लाभ आणि आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस संवर्गातील कपात करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडाही सादर केला.

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