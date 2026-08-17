अधिकाऱ्यांच्या पदांवर सरकारची ‘कात्री’! IAS-IPS अधिकाऱ्यांची संख्या घटणार; कुणी घेतला निर्णय?

हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्याला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या आणि वाहतूक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मंडीसाठी २५ ई-बसेसना ऑनलाइन हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी एचआरटीसी मजबूत करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक लाभ आणि आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस संवर्गातील कपात करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडाही सादर केला. .सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे की, राज्याला केवळ कागदी अधिकाऱ्यांच्या फौजेऐवजी, योजनांना कृतीत उतरवणाऱ्या सुशासनाची गरज आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी या प्रसंगी सांगितले की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने एचआरटीसीच्या ताफ्यासाठी १,००० नवीन बस खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. ३०० इलेक्ट्रिक बस आधीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून लवकरच २०० हायड्रोजन बसदेखील ताफ्यात सामील होतील, ज्या एका चार्जवर ३०० ते ३८० किलोमीटरचा प्रवास करू शकतील..LPG e-KYC: एलपीजी ग्राहकांसाठी गुड न्यूज! 'केवायसी'ची मुदत वाढली; 'ही' तारीख असेल अखेरची.नवीन बसेसच्या १२ वर्षांच्या देखभालीसाठी निविदा काढण्यात आल्या असून त्यासाठी देयकेही देण्यात आली आहेत. बस नादुरुस्त झाल्यास कंपन्यांवर कठोर दंड आकारण्यात आला आहे. सुखू सरकारचा दावा आहे की, सुधारित मायलेज आणि चंदीगडसारख्या तोट्यात चालणाऱ्या मार्गांवरील सुरळीत कामकाजामुळे एचआरटीसी पुढील पाच वर्षांत पूर्ण नफ्यात येईल. .युवक आणि सर्वसामान्यांसाठी रोजगार आणि मदत योजनांची घोषणा करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ई-बस खरेदी करणाऱ्या युवकांना पाच वर्षांसाठी दरमहा ८०,००० रुपयांचे ५०% अनुदान दिले जाईल आणि डिझेल बससाठी ३०% अनुदानासह दरमहा ५०,००० रुपये दिले जातील. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांसाठी दररोज ५ रुपयांना कॉलेज पास आणि महिलांसाठी ५०% भाडे सवलत सुरू राहील..FDA Food Complaint: खराब अन्न मिळालं? आता QR कोड स्कॅन करा, फोटो-व्हिडिओसह तक्रार करा, FDA चा मोठा निर्णय, नेमकी सुविधा काय?.विरोधी पक्षनेत्यांच्या वक्तव्यावर निशाणा साधत मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी थकबाकी आणि राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि लोकशाहीत मतभेदांचा आदर केला जातो असे सांगितले. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची वेतन थकबाकी अदा करण्यात आली असून तृतीय श्रेणी अधिकाऱ्यांना ३५% आणि प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकाऱ्यांना १५% थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील सरकारने १०,००० कोटी रुपयांचे दायित्व ठेवल्याचा आणि महसुली तूट अनुदान बंद केल्याचा आरोप करत ते म्हणाले की, या आव्हानांना न जुमानता कोणाचीही पेन्शन किंवा पगार न रोखता राज्याला आत्मनिर्भर बनवले जात आहे..मोठे प्रशासकीय निर्णय घेत, मुख्यमंत्री सुखू यांनी नोकरशाही आणि अधिकारी संवर्गात थेट कपात करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील १५३ मंजूर आयएएस पदे १३० पर्यंत कमी केली जात आहेत, जी अखेरीस १०० ते ११० पर्यंत कमी होतील. त्याचप्रमाणे, ११८ आयएफएस पदे ८३ पर्यंत कमी केली जात आहेत आणि ९६ आयपीएस पदांमध्येही कपात केली जात आहे. दिल्लीत प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या फायली तात्काळ निकाली काढल्या जात आहेत. .Nagpanchami 2026: साप चावल्याने मृत्यू झाल्यास मिळणार ४ लाखांची मदत; जाणून घ्या नियम!.प्रशासकीय पदांमधील ही कपात आणि अनावश्यक खर्चामुळे वार्षिक अंदाजे २०० कोटी रुपयांची बचत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. ही बचत लोकसेवा आणि विकास कामांमध्ये गुंतवली जाईल. प्रियांका गांधींच्या दौऱ्याबाबत सुरू असलेल्या अटकळांना पूर्णविराम देत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की हा राजकीय दौरा किंवा सभा नाही. आपत्तीच्या काळात वचन दिल्याप्रमाणे बांधलेल्या शाळेचे उद्घाटन करण्यासाठी आणि मुलांशी संवाद साधण्यासाठी त्या येत आहेत. त्यांच्या राजकीय सभा सप्टेंबरमध्ये सोलन येथे नियोजित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.