Accident News: भीषण दुर्घटना! टाटा सुमोवर दरड कोसळली, १३ जणांचा जागीच मृत्यू, काही जखमी, मृतांमध्ये चिमुकल्याचाही समावेश

हिमाचल प्रदेशात निसर्गाचा प्रकोप सुरूच आहे. शुक्रवारी चंबा जिल्ह्यातील पांगी-उदयपूर रस्त्यावर काडू (काहुडू) नाल्याजवळ एक भीषण रस्ते अपघात घडला. डोंगरावरून एक मोठा दगड कोसळून सुमो गाडीला धडकला. या अपघातात चालकासह तेरा जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जण जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमो वाहन कुल्लूहून पांगीकडे जात होते. चालकासह वाहनात १५ जण होते. .अचानक काडू नालाजवळील डोंगरावरून एक दगड कोसळला. जो वाहनावर आदळल्याने त्याचे मोठे नुकसान झाले. मृतकांमध्ये चालक, बीर सिंग यांचा समावेश आहे. हा अपघात लाहौल-स्पिती जिल्ह्यात घडला. माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासन आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. प्रशासनाकडून मदत आणि बचाव कार्य सुरू असून मृतांची ओळख पटवण्यासाठी आणि अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी सखोल तपास सुरू आहे..Crime News: पहिल्या पतीचं निधन, दुसऱ्यानं सोडलं; नंतर पत्नीनं तिसऱ्या नवऱ्याला जिवंत जाळून संपवलं, धक्कादायक कारण समोर.चंबा जिल्ह्यातील पांगी खोऱ्याला जोडणाऱ्या सच पास रस्त्यावर मोठे भूस्खलन झाले आहे. सतरुंडी आणि राणीकोट नाल्यांजवळील भूस्खलनामुळे पांगी खोऱ्याकडे जाणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला असून वाहतूक ठप्प झाली आहे. खराब हवामान आणि सततच्या पावसामुळे प्रशासनाने जनतेला अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. भूस्खलन आणि दरड कोसळल्याने जीवित आणि मालमत्तेला धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने लोकांना केवळ अत्यावश्यक कामासाठीच प्रवास करण्याचा आणि हवामान विभाग व प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे..चुराहचे एसडीएम राजेश कुमार जरियाल यांनी सांगितले की, सततच्या मुसळधार पावसामुळे सतरुंडी नाला आणि राणीकोटजवळ मोठा भूस्खलन होऊन पांगी खोऱ्याला जोडणारा सच पास रस्ता बंद झाला आहे. रस्ता बंद झाल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रसामग्री घटनास्थळी पाठवण्यात आली असून, रस्ता पूर्ववत करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. रस्ता वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला होताच लोकांना सूचित केले जाईल. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (एसडीएम) जनतेला खराब हवामानात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि प्रशासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले..भाई, Gen Z चं डोकं जामच पळतं... सरकारने इंटरनेट बंद केलं, तरुणांनी जुगाड शोधला; पण, त्यात बळी अॅप बनवणाऱ्याचा गेला.हिमाचल प्रदेशात सततच्या पावसामुळे डोंगराळ भागात भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या आहेत. खराब हवामानात डोंगराळ रस्त्यांवरून प्रवास करताना लोकांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस, स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ आणि इतर बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. जेसीबी आणि इतर यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने ढिगारा हटवून मदत आणि बचाव कार्य करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.