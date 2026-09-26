देश

होमस्टेमध्ये २२ वर्षीय निमिषाचा मध्यरात्री मृत्यू, बॉयफ्रेंड आसिफला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

Nimisha Death Case: मित्राच्या घरी जातेय सांगून बॉयफ्रेंडसोबत होमस्टेमध्ये मुक्काम केलेल्या २२ वर्षीय तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. तिच्या मृत्यूनंतर बॉयफ्रेंडला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलंय.
Nimisha Death Case

Nimisha Death Case

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गुवाहाटीत एका होमस्टेमध्ये २२ वर्षीय विद्यार्थीनी निमिषा ठाकुरिया ही शनिवारी सकाळी बेशुद्धावस्थेत आढळून आली होती. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं पण डॉक्टरांनी तिचा मृत्यू झाल्याचं घोषित केलं. या घटनेनंतर स्थानिकांनी एनएच १७ वर रास्तारोको करत या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली.

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