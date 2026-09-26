होमस्टेमध्ये २२ वर्षीय निमिषाचा मध्यरात्री मृत्यू, बॉयफ्रेंड आसिफला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

गुवाहाटीत एका होमस्टेमध्ये २२ वर्षीय विद्यार्थीनी निमिषा ठाकुरिया ही शनिवारी सकाळी बेशुद्धावस्थेत आढळून आली होती. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं पण डॉक्टरांनी तिचा मृत्यू झाल्याचं घोषित केलं. या घटनेनंतर स्थानिकांनी एनएच १७ वर रास्तारोको करत या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली..पोलिसांनी सांगितले की, निमिषाचा बॉयफ्रेंड आसिफ अलीने दावा केला की तिने आत्महत्या केलीय. असिफने म्हटलं की, निमिषाने छताच्या पंख्याला लटकून आत्महत्या केली. त्याच्या दाव्याची तपासणी केली जात आहे. सध्या आसिफला ताब्यात घेण्यात आलंय. निमिषा आणि आसिफ याआधीही त्या होमस्टेमध्ये थांबले होते अशी माहिती होमस्टेच्या केअरटेकरने दिलीय..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .होमस्टेमध्ये पोलिसांनी पंचनामा केला असून पुरावे ताब्यात घेतले आहेत. तिथं नेमकं काय घडलं? याचा तपास करण्यात येत आहे. निमिषाच्या मृत्यूनंतर तिच्या नातेवाईकांसह नागरिकांनी रास्ता रोको केला. यामुळे एनएच १७वर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..निमिषाच्या शरीरावर जखमांचे व्रण होते असा दावा कुटुंबियांनी केलाय. तिची हत्या झाल्याची शंकाही व्यक्त केली जात आहे. निमिषा गुवाहाटी विद्यापीठात समाजशास्त्राचं शिक्षण घेत होती. तियच्या कुटुंबियांनी दावा केलाय की, निमिषा सायंकाळी पाच वाजता घरातून मित्राकडे जात असल्याचं सांगून गेली. रात्री १० वाजता तिकडेच राहणार असल्याचं सांगितलं. मात्र रात्री २ वाजता फोन करून तिने आई, ते मला मारून टाकतील असं सतत सांगत होती. तेव्हा तिचा फोन अचानक बंद झाला..कुटुंबियांनी या प्रकारानंतर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तिथं पोलिसांना आरोग्य केंद्रात एक मुलगी दाखल झाल्याची माहिती मिळाली. कुटुंबियांना घेऊन रुग्णालयात गेले असता तिथं निमिषाचा मृत्यू झाल्याचं समजले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.