NEET Protest: विद्यार्थी आंदोलनातून CJP च्या उदयानं काँग्रेसला मागे टाकलं? विरोधकांचं गणित कसं बदललं? जाणून घ्या संपूर्ण क्रोनॉलॉजी...

गेल्या काही आठवड्यांपासून दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे काही घडत आहे त्याला केवळ 'विद्यार्थी आंदोलन' असे लेबल लावणे अन्यायकारक ठरेल. नीट पेपरफुटीवरून मे महिन्यात काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांमध्ये खदखदत असलेला संताप, जुलैपर्यंत सरन्यायाधीश पक्षाच्या हाती गेला होता. या हस्तांतरणामागील कहाणी रस्त्यांवर जे दिसत आहे त्यापेक्षा खूपच गुंतागुंतीची आहे. प्रश्न साधा आहे, सीजेपी ही खरोखरच संतप्त विद्यार्थ्यांची एक 'नैसर्गिक' चळवळ आहे की काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना शर्यतीतून बाहेर काढणारे हे एक दबावयंत्र आहे? या सगळ्यात आम आदमी पक्षाची भूमिका काय आहे आणि का?.ही कहाणी १२ मे रोजी सुरू होते. जेव्हा बिहार आणि गुजरातमधील अनियमिततेमुळे राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने नीट-यूजी २०२६ परीक्षा रद्द केली. त्याच दिवशी काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयने दिल्लीत आंदोलन सुरू केले. दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. २१ मे रोजी राहुल गांधींनी स्वतः काँग्रेसच्या मोर्चाला रिट्विट केले आणि X वर लिहिले की, जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत आणि देशात पेपरफुटी रोखण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा स्थापित होत नाही, तोपर्यंत ते थांबणार नाहीत..पण १४-१५ मे रोजी काँग्रेस आणि तिचे मित्रपक्ष, समाजवादी पक्ष आणि डाव्या पक्षांनी आपली रणनीती बदलली. मोठ्या रस्त्यावरील सभांऐवजी, त्यांनी प्रसिद्धीपत्रके आणि संसदीय चर्चेच्या मागणीला प्राधान्य दिले. १६ मे रोजी भारतीय युवक काँग्रेसने तीन मूर्ती सर्कलपासून शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चा काढला. त्यादरम्यान त्यांच्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरला होता, परंतु मुद्द्याच्या गांभीर्याला साजेशी गती आणि व्यापक जनामित्व त्यात नव्हते. .भाई, Gen Z चं डोकं जामच पळतं... सरकारने इंटरनेट बंद केलं, तरुणांनी जुगाड शोधला; पण, त्यात बळी अॅप बनवणाऱ्याचा गेला.नेमक्या याच पोकळीत एका नव्या खेळाडूचा प्रवेश झाला. ती म्हणजे कॉकरोच जनता पार्टी... १६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पेपरफुटीशी संबंधित एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बेरोजगार विद्यार्थी आंदोलकांची तुलना 'झुरळे' आणि 'परजीवीं'शी करणारी एक टिप्पणी समोर आली. अभिजीत दीपके यांनी ही टिप्पणी उचलून धरली. नंतर त्यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' नावाची एक उपहासात्मक राजकीय आघाडी स्थापन केली. अल्पावधीतच लाखो तरुण या पक्षात सामील झाले..इंस्टाग्रामवर सुरू झालेली ही चळवळ सोशल मीडियावर झपाट्याने पसरली. १७ मे ते ५ जून या काळात युवक काँग्रेस रस्त्यावर उतरली असताना सीजेपीने डिजिटल एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. देशभरातील संतप्त नीट विद्यार्थी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या चळवळीत सामील झाले. ६ जून रोजी दीपक दिल्लीतील जंतर मंतरवर पोहोचले. त्यांनी सीजेपीच्या पहिल्या मोठ्या आंदोलनाचा शुभारंभ केला. ज्याची एकच तडजोड न करणारी मागणी होती: धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा....यानंतर कार्यकर्ते सोनम वांगचुक २८ जून रोजी आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी उपोषण सुरू केले. १८ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा हवाला देत दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने अटक करून रुग्णालयात दाखल केले. यानंतर २६ दिवसांच्या उपोषणानंतर सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण संपवले आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि सरकार यांच्यात चर्चेची फेरीही सुरू झाली आहे. २० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी पहिल्याच दिवशी सीजेपीच्या हजारो विद्यार्थी समर्थकांनी 'संसद मोर्चा' आयोजित केला. .मोठी बातमी! CJP च्या दोन मागण्या सरकारकडून मान्य, तिसरीसाठी उद्या पर्यंतची मागितली वेळ, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार?.यात त्यांच्या मागण्या स्पष्ट होत्या. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि शिक्षण आणि परीक्षा सुधारणा. दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की, या मोर्चासाठी कोणतीही परवानगी मागितली किंवा दिली नव्हती आणि नवी दिल्ली परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १६३ लागू होते. यानतंतर परिणाम नेहमीप्रमाणेच होता. लाठीचार्ज, अश्रुधूर, दगडफेकीचे आरोप, तोडलेले बॅरिकेड्स आणि एका पेट्रोल पंपाची तोडफोड. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ११८ पोलीस आणि सुमारे ६० आंदोलक जखमी झाले. .आंदोलकांनी आरोप केला की, पोलिसांच्या लाठ्यांना टोकदार खिळे लावण्यात आले होते आणि इंटरनेट व मोबाईल नेटवर्क विस्कळीत करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे ६ जून रोजीच्या जंतर मंतर येथील सुरुवातीच्या आंदोलनासाठी दिल्ली विमानतळावर पोहोचल्यानंतर काही मिनिटांतच परवानगी देण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की, 'कधीही परवानगी न मागणारा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षाला अगदी सुरुवातीलाच आणि असामान्य वेगाने परवानगी मिळाली..इथेच राजकीय विश्लेषकांमध्ये सर्वाधिक चर्चित असलेला 'प्रेशर व्हॉल्व्ह' सिद्धांत समोर येतो. यानुसार, काँग्रेसचे राजकीय भांडवल कमी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी सरकारशी हेतुपुरस्सर सौम्य भूमिका घेतली. या सिद्धांताचे तीन पैलू आहेत आणि हे तिन्ही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा एक विद्यार्थी-युवा संघटना या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असल्याचे दिसू लागले, तेव्हा संपूर्ण मुद्दा 'काँग्रेस विरुद्ध भाजप' या लढाईवरून 'विद्यार्थी विरुद्ध व्यवस्था' असा बदलला. यामुळे नीट वाद हा केवळ एका सरकारचे अपयश नसून संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेतील एक समस्या आहे, असे चित्र निर्माण झाले. .Paper Leak Bill: मोठी बातमी! पेपरफुटी करणाऱ्यांना १० वर्षांची शिक्षा होणार; मोदी मंत्रिमंडळाची विधेयकाला मंजुरी, तरतुदी काय?.समीक्षकांच्या मते, यामुळे काँग्रेसला सरकारवर थेट राजकीय हल्ला करणे शक्य झाले नाही. टीकाकार असे निदर्शनास आणून देतात की, राहुल गांधी आणि इतर काँग्रेस नेते आंदोलनात सामील होईपर्यंत सरन्यायाधीश आधीच आंदोलनाचा चेहरा बनले होते. त्यामुळे काँग्रेस आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याऐवजी त्यात सामील होत असल्याचे दिसत होते. या आधारावर, विरोधकांनी याला राजकीय संधीसाधूपणा म्हणून चित्रित करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनीच पेपरफुटीचा सर्वप्रथम निषेध केला..टीकाकारांच्या मते, सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीमुळे आंदोलनात एक वेगळे व्यासपीठ निर्माण झाले. 'आप'सह काही विरोधी पक्षांनी काँग्रेसवर कारवाई करण्यास उशीर केल्याचा आरोप केला. यामुळे विरोधी पक्षांमधील मतभेदही उघड झाले आणि विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा पूर्ण राजकीय फायदा कोणताही एक पक्ष घेऊ शकणार नाही, अशी धारणा निर्माण झाली. या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान आम आदमी पार्टीने (आप) दुहेरी भूमिका बजावल्याचे दिसून आले. .अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून ते संजय सिंह आणि सौरभ भारद्वाज यांच्यापर्यंतचे आपचे वरिष्ठ नेते थेट जंतर मंतरवर गेले आणि रात्री उशिरा उसळलेल्या हिंसक संघर्षादरम्यानही ते घटनास्थळी उपस्थित होते. आपच्या नेत्यांनी पोलिसांच्या लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि दगडफेकीचा उघडपणे निषेध केला. अरविंद केजरीवाल यांनी वांगचुक यांच्या उपोषणाला जाहीरपणे पाठिंबा दिला, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आणि गंमतीने असेही सुचवले की वांगचुक यांना देशाचे पुढील शिक्षणमंत्री बनवले पाहिजे..नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी; सरकारच्या कामकाजावर ठेवणार बारीक नजर.पण त्याच वेळी 'आप'ने काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. सौरभ भारद्वाज यांनी उघडपणे सांगितले की, जेव्हा राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अचानक पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले, तेव्हा त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या महिनाभराच्या त्यागाकडे दुर्लक्ष केले. 'आप'चे म्हणणे आहे की, काँग्रेस प्रत्यक्षात आंदोलनाला मदत करत नव्हती, उलट ते आंदोलन 'गिळण्याचा', म्हणजेच त्याचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करत होती..सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके हे एक राजकीय संवाद रणनीतिकार आहेत. ज्यांनी २०२० ते २०२३ दरम्यान 'आप'च्या अधिकृत सोशल मीडिया टीममध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम केले. त्यांनीच मीम-आधारित डिजिटल मोहीम तयार केली. ज्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना २०२० ची दिल्ली विधानसभा निवडणूक जिंकण्यास मदत झाली. मनीष सिसोदिया यांच्यासह 'आप'च्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी दीपके यांचे वैयक्तिक संबंध असल्याचेही सर्वांना माहीत आहे..यामुळेच काँग्रेसने पडद्याआड वारंवार असा आरोप केला की, 'सॅटिरिकल युथ फ्रंट' ही खरं तर 'आप'ची एक छुपी डिजिटल मोहीम होती. जी विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी आणि राजधानीत पेपरफुटीविरोधी कथानकावर मक्तेदारी मिळवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. अगदी सीजेपीमध्येही काही माजी नोकरशहा आणि सुरुवातीच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला. कारण हा 'सॅटिरिकल पार्टी' एक स्वतंत्र संघटना आहे की 'आप'ने रचलेली छुपी मोहीम आहे, हे स्पष्ट करण्यात दीपक अपयशी ठरले होते..Delhi Police Officer Resignation :'जंतर-मंतरवरील पोरांना मारू शकत नाही'; दिल्लीतील पोलिस अधिकाऱ्याने दिला राजीनामा? व्हायरल व्हिडिओ.२० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षांनी केलेल्या प्रचंड गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले. विरोधी पक्षांनी नियम २६७ अन्वये कामकाज स्थगित करून तात्काळ चर्चेची मागणी केली. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या बळाच्या आणि अश्रुधुराच्या वापराचा निषेध केला. राहुल गांधी व खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने जोपर्यंत प्रधान राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही सर्वसाधारण चर्चेत सहभागी होणार नाही, हे स्पष्ट केले..दुसरीकडे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. परंतु विरोधी पक्षाच्या हट्टी भूमिकेमुळे सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. २० जुलै रोजी वाढते संकट कमी करण्यासाठी जेपी नड्डा यांनी सरन्यायाधीश सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची भेट घेतली. आता, शेवटचा आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न. जेव्हा काँग्रेस पक्ष किंवा इतर कोणताही विरोधी पक्ष सरकारकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्याला लगेचच 'राजकीय नाटक' किंवा 'संधीसाधूपणा' म्हणून का फेटाळले जाते? .अखेर, राजकारण करणे हेच विरोधी पक्षांचे काम आहे. सरकारला प्रश्न विचारणे, सार्वजनिक प्रश्न संसदेत मांडणे आणि निवडणुकीच्या मैदानात उत्तरदायित्वाची मागणी करणे, ही लोकशाहीतील विरोधी पक्षांची भूमिका आहे. जर काँग्रेसने मे महिन्यात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, संसदेत कोंडी निर्माण केली आणि रस्त्यावर मोर्चा काढला, तर हे 'राजकारण' वाईट कसे ठरले, तर दुसरीकडे एका 'व्यंगात्मक' पक्षाचा उदय आणि त्याला मिळालेल्या सर्व सुविधा अचानक 'नैसर्गिक' आणि 'अराजकीय' म्हणून घोषित करण्यात आल्या? .Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले.खरी विडंबना ही आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका टिप्पणीच्या आधारावर स्थापन झालेल्या पक्षाला काही तासांतच जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी मिळते. ज्या पक्षाची मुळे 'आप'च्या डिजिटल मोहिमेत गुंतलेली आहेत, त्याला 'अराजकीय' मानले जाते. सत्य हे आहे की, जरी सीजेपी वरवर पाहता एक विद्यार्थी चळवळ वाटत असली तरी तिची वेळ, तिला मिळालेल्या सुविधा आणि तिच्या नेतृत्वाचे राजकीय संबंध यावरून असे सूचित होते की, ही चळवळ जितकी विद्यार्थी चळवळ आहे, तितकीच ती एका मोठ्या सत्ता-संतुलनाच्या खेळाचा भाग आहे, ज्यामध्ये काँग्रेसला एकाकी पाडण्यात आले, 'आप'ने राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि खरा मुद्दा नीट पेपरफुटी व त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मागे टाकण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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