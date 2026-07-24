देश

NEET Protest: विद्यार्थी आंदोलनातून CJP च्या उदयानं काँग्रेसला मागे टाकलं? विरोधकांचं गणित कसं बदललं? जाणून घ्या संपूर्ण क्रोनॉलॉजी...

Political Shift Behind NEET Protest Explained: नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ सुरू झालेले आंदोलन आता केवळ विद्यार्थ्यांचा संघर्ष राहिलेला नाही, तर ते एका मोठ्या राजकीय चर्चेचा भाग बनले आहे.
How CJP Changed Opposition Politics During NEET Paper Leak Protests Explained

How CJP Changed Opposition Politics During NEET Paper Leak Protests Explained

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गेल्या काही आठवड्यांपासून दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे काही घडत आहे त्याला केवळ 'विद्यार्थी आंदोलन' असे लेबल लावणे अन्यायकारक ठरेल. नीट पेपरफुटीवरून मे महिन्यात काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांमध्ये खदखदत असलेला संताप, जुलैपर्यंत सरन्यायाधीश पक्षाच्या हाती गेला होता. या हस्तांतरणामागील कहाणी रस्त्यांवर जे दिसत आहे त्यापेक्षा खूपच गुंतागुंतीची आहे. प्रश्न साधा आहे, सीजेपी ही खरोखरच संतप्त विद्यार्थ्यांची एक 'नैसर्गिक' चळवळ आहे की काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना शर्यतीतून बाहेर काढणारे हे एक दबावयंत्र आहे? या सगळ्यात आम आदमी पक्षाची भूमिका काय आहे आणि का?

Loading content, please wait...
Congress
student protests NEET paper leak
Delhi protest news
student protests NEET
Cockroach Party popularity
Delhi protests NEET students
NEET student protest Delhi
CJP protest actions
Delhi protests student movements