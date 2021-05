By

नवी दिल्ली: युद्धासाठी लागणारी शस्त्र बनवणं हे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचं (DRDO) मुख्य काम आहे. एनर्जी वेपनपासून (engrgy weapons) ते अचूकतेने प्रहार करणारी मिसाईल्स (missiles) आणि पाणबुडीसाठी लागणारी टेक्नोलॉजी विकसित करण्याचं काम DRDO करते. पण सध्या कोरोनाच्या प्रकोपामुळे DRDO ने आपला फोकस शिफ्ट केला आहे. (How indias premier weapon making institute drdo helping indians to fight against covid-19)