Crime: माझ्यासाठी अंडाकरी बनव...; पतीच्या मागणीवर पत्नीचा नकार, संतापलेल्या नवऱ्याचे नको ते कृत्य

माझ्यासाठी अंडीकरी बनव... नवऱ्याची मागणी ऐकून पत्नीने सणाचा उल्लेख केला आणि म्हणाली की आज सण आहे. आज मांसाहारी पदार्थ शिजवले जाणार नाहीत. पत्नीच्या बोलण्याने नवरा इतका अस्वस्थ झाला की तो रागाने घराबाहेर पडला. काही वेळाने एक धक्कादायक बातमी आली. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवऱ्याने जंगलातील झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली होती. नवऱ्याच्या मृत्यूची बातमी ऐकून पत्नी बेशुद्ध पडली. ही हृदयद्रावक घटना छत्तीसगडमधील धमतरी येथील आहे. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला. सध्या गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. ही घटना सिहवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील संकारा गावातील आहे. .India-Australia relations: ऑस्ट्रेलियाचं भारताला समर्थन; 'टॅरिफ'बद्दल भूमिका काय? चीनची भीती की....पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ४० वर्षीय टिकू राम सेन आपल्या पत्नीसोबत येथे राहत होता. सोमवारी टिकूने भरपूर दारू प्यायली. त्यानंतर तो अंडी घेऊन घरी पोहोचला. त्याने पत्नीला अंड्याची करी बनवण्यास सांगितले. बायको म्हणाली की, मंगळवारी भात आणि सणाचा प्रसाद आहे. म्हणून मी सणाच्या निमित्ताने अंडी करी बनवणार नाही. यावर टिकू राम सेन संतापला. मग त्याचे बायकोशी भांडण झाले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वादानंतर टिकू राम सेन घराबाहेर पडला आणि थोड्या अंतरावर असलेल्या आवळ्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. .बनावट कॉन्स्टेबल, ५ वर्षात स्वत:लाच प्रमोशन देत PI बनला; लग्नही झालं, पण एका चोरीने १० वर्षांचं बिंग फुटलं.गावकऱ्यांना घटनेची माहिती कळताच त्यांनी सेनच्या पत्नीला आणि पोलिसांना कळवले. नंतर पोलिसांनी टिकू राम सेनचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. छत्तीसगडमधील महिला त्यांच्या पतींच्या दीर्घायुष्यासाठी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीयेला हरितालिका तीजला निर्जल उपवास करतात. राज्यात याला तीज सण म्हणतात. या काळात बहुतेक महिला त्यांच्या पालकांच्या घरी जातात. महिला सणाच्या एक दिवस आधी कारल्याची भाजी आणि भात खातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.