Crime: पत्नीचं दिरासोबत सूत जुळलं, नंतर लग्नही केलं, पण पतीचा पारा चढला, रागात सासूसोबत नको ते करून बसला

बिहारमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. अशीच गुन्हेगारीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाच्या पाच वर्षानंतर पत्नीला तिच्या दिरावर प्रेम झाले. आनंदाच्या भरात तिने पतीला सोडून दिराशी लग्न केले. त्यानंतर पती नाराज होता. यानंतर एक भयंकर प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण बिहारमधील भागलपूर येथील आहे. शाहकुंडमधील गौरा गावातील रहिवासी मोहम्मद आफताबने पाच वर्षांपूर्वी शबनमशी लग्न केले. आफताब अनेकदा दारू पिऊन हिंसक होता. अनेक पंचायती झाल्या, पण त्याचे वर्तन बदलले नाही. तो खर्चही देत नव्हता. यानंतर शबनम आणि आफताबचा धाकटा भाऊ इम्तियाज यांच्यात जवळीक वाढली. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांचे लग्न झाले होते, पण आफताबला हे आवडले नाही. याचा त्याने बदला घेण्याचे ठरवले आहे..Pakistani Spy Arrested : आणखी एका पाकिस्तानी हेराला अटक, गुप्त माहितीसोबतच काही लोकही सीमेपलीकडे पाठवल्याचा आरोप.यानंतर शबनमची आई अंगणात झोपलेली त्याला दिसली. रात्री १:३० च्या सुमारास जावई मोहम्मद आफताब आला. त्याने त्याची सासू कौशरवर चाकूने हल्ला केला. तिच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून मुलगी शबनम घटनास्थळी धावली. मात्र तोपर्यंत आफताब पळून गेला होता. कुटुंबाने बीबी कौशरला तात्काळ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात नेले. परंतु पोहोचताच तिचा मृत्यू झाला होता..घटनास्थळ साजोर आणि मधुसूदनपूर पोलीस ठाण्याच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे पोलिसांचा तपास अद्याप सुरू झालेला नाही. मधुसूदनपूर स्टेशन हाऊस ऑफिसर सफदर अली यांनी सांगितले की, तपासासाठी पोलीस पथक पाठवण्यात आले आहे. साजोर पोलीस ठाण्याचे उपअधीक्षक नवनीत कुमार यांनी सांगितले की, ही घटना मधुसूदनपूर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली आहे. तरीही स्टेशन हाऊस ऑफिसरना चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Crime News : लग्नपत्रिका वाटण्यासाठी निघालेल्या दोघा भावांवर झाडल्या गोळ्या; मेहुण्यानेच जेलमधून 'या'मुळे घडवले दुहेरी हत्याकांड.तर दुसरीकडे भागलपूर शहराचे डीएसपी २ राकेश कुमार यांनी सांगितले की, मधुसूदनपूर पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या घटनेच्या ठिकाणाची पडताळणी केल्यानंतर असे दिसून आले की महिलेची हत्या तिच्या जावयानेच केली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या घटनेतील आरोपीला लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.