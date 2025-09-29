देश

Crime: पत्नीचं दिरासोबत सूत जुळलं, नंतर लग्नही केलं, पण पतीचा पारा चढला, रागात सासूसोबत नको ते करून बसला

Bihar Bhagalpur Murder News: पत्नीचे पतीसोबत वारंवार वाद व्हायचे. यानंतर पत्नीचे दिरासोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्या दोघांनी लग्न केले. मात्र हे पतीला आवडले नाही. त्याने एक कट रचून त्याचा राग पत्नीच्या आईवर काढला आहे.
Crime
CrimeSakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. अशीच गुन्हेगारीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाच्या पाच वर्षानंतर पत्नीला तिच्या दिरावर प्रेम झाले. आनंदाच्या भरात तिने पतीला सोडून दिराशी लग्न केले. त्यानंतर पती नाराज होता. यानंतर एक भयंकर प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Bihar
crime
murder
Crime News
crime news in marathi
marriage
murder case
crime news marathi
crime news today
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com