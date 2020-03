'मी मुख्यमंत्री होणार नाही, पण...'; थलायवा रजनीकांत बदलणार तमिळनाडूचं राजकारण!

चेन्नई : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार थलायवा उर्फ रजनीकांत यांनी राजकारणातील आपली पुढील वाटचाल काय असेल, याची घोषणा केली. रजनीकांत हे नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करणार असून त्यांचा पक्ष आणि सरकार हे स्वतंत्रपणे काम पाहणार आहेत.

- आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रजनीकांत पुढे म्हणाले की, ''मला भविष्यकाळातील मुख्यमंत्री म्हणून पाहू नका. मी या पदाच्या शर्यतीत भाग घेणार नाही. उलट जो पक्षाचा नेता असेल तो सरकारचा भाग नसेल आणि मी स्वत: पक्षाचा अध्यक्ष म्हणूनच काम पाहणार आहे. आमचा हा पक्ष तमिळनाडूत बदल घडवेल.''

Rajinikanth in Chennai: If change in politics and government does not happen now, it will never happen. pic.twitter.com/laqTg0wTbO

- स्टेट बँकेत अकाउंट आहे? तर हे वाचाच!

तमिळनाडूतील राजकीय क्षेत्राबाबतची माहिती गेल्या काही दिवसांपासून घेत असल्याचं रजनीकांत यांनी म्हटलं आहे. ''आपल्या पक्षात तरुण-तरुणी आणि उच्च शिक्षितांना संधी देण्यात येईल. तमिळनाडूमध्ये नवीन नेतृत्व तयार करण्याकडे लक्ष्य दिले जाईल. डीएमके आणि एआयएडीएमके यांनी तमिळ नागरिकांचा अपेक्षाभंग केला. त्यामुळे लोकांना बदल हवा आहे,'' असं रजनीकांत यांनी म्हटलं आहे.

- Coronavirus : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय; आता...

पक्ष आणि सरकार हे स्वतंत्र

रजनीकांत यांनी ड्युअल प्लॅन तयार केला असून यामध्ये दोन विभाग आहेत. एक विभाग पक्षाचं काम पाहणार असून दुसरा विभाग सरकारचे काम पाहणार आहे. जी व्यक्ती पक्षाचं नेतृत्तव करणार आहे, त्या व्यक्तीला सरकारमध्ये सहभागी होता येणार नाही. तसेच जो मुख्यमंत्री असेल तो पक्षाचं नेतृत्व करणार नाही. मी मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार नसून अन्य दुसरी व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदाची दावेदार राहणार आहे, अशी माहिती रजनीकांत यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

- Happy Birthday Shreya : पहिल्याच सिनेमासाठी श्रेया ठरली बेस्ट प्लेबॅक सिंगर

चुकीला माफी नाही

रजनीकांत पुढे म्हणाले की, पक्ष सरकारला प्रश्न विचारू शकतो, आणि चुकीचं काही आढळून आल्यास स्वत: पक्ष त्यांच्याविरोधात कारवाई करेल. आमच्याकडे सदस्यांची पुरेशी संख्या असल्याने आम्ही सर्वांचा योग्य तो सन्मान करू. तमिळनाडूतील लोकांसाठी आम्ही जो काही प्लॅन तयार केला आहे, तो घेऊन आम्ही निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहोत. याबाबत आम्ही इतर नेते, पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. मात्र, त्यांनी याला नापसंती दर्शविली आहे. तरीही आम्ही जो काही प्लॅन तयार केला आहे, त्यानुसारच पुढे जायचे ठरवले आहे.

Rajinikanth in Chennai: There were two stalwarts in our politics, one was Jayalalithaa and one was Kalaignar. People voted for them but now there is a vacuum. Now, we need to create a new movement to bring change. pic.twitter.com/7cJOhQgZMY

— ANI (@ANI) March 12, 2020