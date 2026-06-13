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IAF Plane Crash हवाई दलाच्या विमानाचे लँडिंगनंतर दोन तुकडे, आगीचा भडका; ५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू

IAF Plane Crash Assam आसाममध्ये भारतीय हवाई दलाच्या विमानाला एअरबेसच्या धावपट्टीवर उतरल्यानंतर अचानक आग लागून भीषण दुर्घटना घडलीय. यात पाच अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Five Dead After Indian Air Force Plane Catches Fire

Five Dead After Indian Air Force Plane Catches Fire

सूरज यादव
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आसामच्या जोरहाट एअरबेसवर भारताच्या हवाई दलाचं AN ३२ हे विमान कोसळून दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. लष्करी तळावर लॅँडिंगनंतर विमानाला अचानक आग लागल्यानंतर ही दुर्घटना घडल्याचं समोर आलंय. एअरबेसच्या धावपट्टीवर विमान सुरक्षित उतरलं होतं. पण त्यानंतर आगीचे लोळ उठल्याचं दिसून आलं. या घटनेनं एअरबेस परिसरात खळबळ उडाली होती.

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