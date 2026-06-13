IAF Plane Crash हवाई दलाच्या विमानाचे लँडिंगनंतर दोन तुकडे, आगीचा भडका; ५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू

आसामच्या जोरहाट एअरबेसवर भारताच्या हवाई दलाचं AN ३२ हे विमान कोसळून दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. लष्करी तळावर लॅँडिंगनंतर विमानाला अचानक आग लागल्यानंतर ही दुर्घटना घडल्याचं समोर आलंय. एअरबेसच्या धावपट्टीवर विमान सुरक्षित उतरलं होतं. पण त्यानंतर आगीचे लोळ उठल्याचं दिसून आलं. या घटनेनं एअरबेस परिसरात खळबळ उडाली होती..अपघाताच्या घटनेनंतर एअरबेसच्या अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं. दरम्यान, विमानाचे या दुर्घटनेत दोन तुकडे झाल्याचं दिसून आलं. या विमान दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. हवाई दलाकडून अद्याप सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. तसंच दुर्घटनेचं नेमकं कारण चौकशीनंतर समोर येईल असं सांगण्यात आलंय. मृत्यू झालेले सर्वजण अधिकारी असून यातील तिघे रँकिंग अधिकारी असल्याची माहिती समजते..PM नरेंद्र मोदी ६ दिवसीय परदेश दौऱ्यावर, फ्रान्सला रवाना; स्लोवाकियाला स्वातंत्र्यानंतर भेट देणारे भारताचे पहिलेच पंतप्रधान.हवाई दलाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, IAFचे AN-32 एअरक्राफ्ट जोरहाट इथं धावपट्टीवर उतरलं. यानंतर अचानक आग लागल्याची घटना घडली. डबल इंजिन असलेलं हे लष्करी वाहतूक करणारं विमान होतं. या घटनेची आता चौकशी होणार आहे. दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झालाय. तर को पायलट गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..विमान दुर्घटनेवर अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देताना, दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. आयएएफकडून वाहतुकीसाठी या विमानाचा वापर केला जात होता. अपघाताची अनेक कारणं असू शकतात, सध्या हा चौकशीचा भाग आहे. तांत्रिक अडचण किंवा हवामानामुळे कमी दृश्यमानता असल्याचंही नाकारता येत नाही असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.