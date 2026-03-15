IASने प्रोजेक्टला मंजुरीसाठी ५ टक्के लाच मागितल्याचा आरोप, निलंबनानंतर वर्षभराने पुन्हा सेवेत; सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी

लाच प्रकरणी निलंबित केलेल्या आयएएस अभिषेक प्रकाश यांना पुन्हा एकदा प्रशासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात आलीय. वर्षभरापूर्वी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. आयएएस अभिषेक यांना युपी सरकारमध्ये नवी जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती झालीय. याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारकडून आदेश जारी झालाय. निलंबन संपल्यानंतर सेवेत नियुक्ती झाली असली तरी अद्याप त्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही..अभिषेक प्रकाश यांना पुन्हा नियुक्ती देण्याबाबत १५ मार्च रोजी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आदेशात म्हटलं आहे की, अभिषेक प्रकाश यांचे निलंबन १४ मार्चपर्यंत मानलं जाईल. यानंतर १५ मार्चला त्यांना पुन्हा नियुक्ती देण्याचा निर्णय़ घेण्यात आलाय. उत्तर प्रदेश सरकारने हा आदेश राज्यपालांच्या परवानगी जारी केला आहे. तसंच आदेशात असंही स्पष्ट केलंय की पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतलं असलं तरी विभागीय चौकशी सुरू राहील..अभिषेक प्रकाश याआधी इन्वेस्ट युपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्यांच्यावर एका सोलर कंपनीकडून प्रोजेक्टच्या बदल्यात लाच मागितल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने २० मार्च रोजी २०२५ रोजी निलंबित केलं होतं. या प्रकरणी फेब्रुवारीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने साक्षीदारांअभावी अभिषेक प्रकाश यांच्याविरोधातील आरोपपत्र रद्द केलं होतं. त्यानंतर निलंबनावर पुनर्विचार केला जात होता..उत्तर प्रदेशात सोलर युनिट लावण्यासाठीच्या प्रोजेक्टच्या एकूण खर्चाच्या ५ टक्के इतकी रक्कम लाच म्णून मागितल्याचा आरोप अभिषेक प्रकाश यांच्यावर होता. सोलर कंपनीने इन्वेस्ट युपीच्या कार्यालयाला ऑनलाइन प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव समिती आणि मंत्रिमंडळाकडून मंजूर करून घेण्यासाठी लाच मागितली होती. यानंतर कंपनीने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांनी चौकशी केल्यानंतर अभिषेक प्रकाश यांना निलंबित केलं होतं.