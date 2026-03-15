IASने प्रोजेक्टला मंजुरीसाठी ५ टक्के लाच मागितल्याचा आरोप, निलंबनानंतर वर्षभराने पुन्हा सेवेत; सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी

IAS Abhishek Prakash एका प्रोजेक्टला मंजुरी देण्यासाठी ५ टक्के लाच मागणाऱ्या एका आयएएस अधिकाऱ्याचं वर्षभरापूर्वी निलंबन करण्यात आलं होतं. आता त्याला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आलंय.
IAS Abhishek Prakash Reinstated After Suspension

सूरज यादव
लाच प्रकरणी निलंबित केलेल्या आयएएस अभिषेक प्रकाश यांना पुन्हा एकदा प्रशासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात आलीय. वर्षभरापूर्वी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. आयएएस अभिषेक यांना युपी सरकारमध्ये नवी जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती झालीय. याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारकडून आदेश जारी झालाय. निलंबन संपल्यानंतर सेवेत नियुक्ती झाली असली तरी अद्याप त्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही.

