IAS Officer: थेट मंत्र्याशी नडणारा आयएएस अधिकारी! कोण आहेत जॉन किंग्जली? वाद थेट मुख्यमंत्री अन् मुख्य सचिवांपर्यंत

IAS John Kingsley: मध्य प्रदेशच्या राजकारणात आणि नोकरशाहीत सध्या एका प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा वाद कोणत्याही विरोधी पक्षाशी किंवा मोठ्या घोटाळ्याशी संबंधित नसून, एका मंत्र्याचा त्यांच्याच विभागाच्या सचिवांशी झालेला वाद आहे. बदली प्रक्रियेत मंत्र्यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप असून, सचिवांचे म्हणणे आहे की त्यांनी सर्व निर्णय नियमांनुसारच घेतले आहेत. .मंत्री नारायण सिंह कुशवाह यांनी त्यांच्या विभागाचे सचिव आयएएस जॉन किंग्जली यांच्यावर मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे. हा वाद इतका वाढला की, याची थेट तक्रार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि मुख्य सचिव अनुराग जैन यांच्याकडे करण्यात आली आहे..कोण आहेत आयएएस जॉन किंग्जली?आयएएस जॉन किंग्जली ए. आर. हे २००४ च्या बॅचचे मध्य प्रदेश कॅडरचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. सध्या ते मध्य प्रदेश सरकारमध्ये फलोत्पादन व अन्न प्रक्रिया विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, उद्योग विभाग यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी सांभाळली आहे..आदेश बांदेकर तुमच्याही घरी येऊ शकतात! झी मराठीच्या 'होम मिनिस्टर'मध्ये सहभागी होण्यासाठी काय करावं लागतं? फक्त एक गोष्ट.वादाचा मुद्दा नेमका काय?हा वाद मध्य प्रदेशात सध्या सुरू असलेल्या बदल्यांच्या प्रक्रियेवरुन सुरू झाला आहे. फलोत्पादन व अन्न प्रक्रिया खात्याचे मंत्री नारायण सिंह कुशवाह यांनी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना एक सविस्तर पत्र पाठवून सचिव जॉन किंग्जली यांच्यावर मनमानी केल्याचा आरोप केला आहे.मंत्र्यांनी दावा केला आहे की, त्यांनी सुचवलेल्या नावांसोबतच तीन आमदारांच्या शिफारसी आणि प्रदेश भाजप अध्यक्ष हेमंत शंकरवाल यांनी सुचवलेली नावेही बदलीच्या यादीतून वगळण्यात आली. या तक्रारीसोबत मंत्र्यांनी एक कथित व्हॉट्सॲप चॅट देखील मुख्यमंत्र्यांना पाठवले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे..KashiVishwanath-BHU : काशी विश्वनाथ धामचा परिणाम! BHU मध्ये पर्यटन शिक्षणासाठी नवे केंद्र, पदवी ते PhD पर्यंत अभ्यासक्रम.सचिव जॉन किंग्जली यांचे स्पष्टीकरणआयएएस जॉन किंग्जली यांनी मंत्र्यांचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत काही विशिष्ट नावांवर सहमती झाली होती, परंतु नंतर जी यादी पाठवण्यात आली त्यात ठरलेल्या नावांऐवजी दुसरीच नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. अशी यादी स्वीकारणे नियमांच्या विरोधात असल्याने ती मंजुरीसाठी रोखण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.