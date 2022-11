घशात चॉकलेट अडकल्यानं चिमुकल्याचा मृत्यू, असं काही घडलं तर काय करावं? जाणून घ्या

लहान मुलांना चॉकलेट, च्युईंगम खाणे खूप आवडते. पण असे पदार्थ घशात अडकण्याची भीती जास्त असते. असाच एक प्रकार तेलंगणामधून समोर आलाय. आठ वर्षाच्या मुलाच्या घशात चॉकलेट अडकलं ज्यामुळे त्याला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले मात्र त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. (if chocolate or thing stuck in throat know the home remedies)

तेलंगणा येथील कंघन सिंह हे पत्नी आणि चार मुलांसह राहतात. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ऑस्ट्रेलियातून मुलांसाठी चॉकलेट्स आणली होती. त्यांच्या एका आठ वर्षाच्या मुलाने हे चॉकलेट खाल्लं आणि ते घशात अडकलं. ज्यामुळे त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या आठ वर्षाच्या मुलाचं नाव संदीप सिंह होते.

संदीप सिंह हा दुसऱ्या वर्गात शिकायचा. संदीप सिंहने हे ऑस्ट्रेलियातून आणलेलं चॉकलेट्स शाळेत नेलं होतं. जेव्हा त्याने हे चॉकलेट खाल्लं तेव्हा चॉकलेट त्याच्या घशात अडकलं आणि त्याचा श्वास कोंडला. शिक्षिकांच्या लक्षात येताच शाळेच्या मदतीने संदीपला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र हॉस्पिटलला जाईपर्यंत संदीपचा जीव गेला.

चॉकलेट घशात अडकले तर काय करावं?