IIT Madras Deer Viral Video : IIT मद्रास परिसरातला हृदयस्पर्शी क्षण! हरिणीने रस्त्याच्या मधोमध पाडसाला पाजलं दूध, वाहतूक जागीच थांबली, 18 सेकंदात काय घडलं?

IIT Madras deer viral video civic Sense : हरीण हा अत्यंत शांत, निरागस आणि प्रेमळ प्राणी मानला जातो. जंगलातील कठोर जीवनचक्रात तो अनेकदा सिंह, वाघ, बिबट्या यांसारख्या शिकाऱ्यांचा बळी ठरतो. तरीही, प्रत्येक सजीवाप्रमाणे हरणालाही आपल्या कुटुंबाबद्दल अपार माया असते आणि जगण्याची तीव्र इच्छा असते..अलीकडेच, समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने लोकांच्या मनात या प्राण्यांविषयी अधिक संवेदनशीलता निर्माण केली आहे. IIT Madras परिसरात घडलेला हा प्रसंग खरोखरच माणुसकी आणि 'नागरिक भान' याचे सुंदर उदाहरण ठरला आहे..हरिणीसाठी थांबली वाहतूकया व्हिडिओमध्ये एक हरिणी आपल्या पाडसासह रस्त्याच्या मधोमध उभी राहते आणि पाडस शांतपणे दूध पिण्यास सुरुवात करते. त्या वेळी रस्त्यावरून जाणारी सायकलस्वार महिला, दुचाकीस्वार आणि समोरून येणारी कार सर्वजण तिथेच थांबतात. कोणताही आवाज किंवा घाई न करता ते हरिणांना सुरक्षितपणे वेळ देतात. सुमारे १८ सेकंदांपर्यंत सर्वांनी संयम राखत त्या निसर्गरम्य क्षणाचा आदर केला..18 सेकंदात काय घडलं?या काळात हरिणीने पाडसाला दूध पिण्यापासून अडवले नाही. मात्र, आजूबाजूला लोक असल्याची जाणीव होताच ती आपल्या पाडसासह हळूहळू तिथून निघून गेली. हरीण सुरक्षितपणे गेल्यानंतरच वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. हा प्रसंग माणसांमध्ये अजूनही जिवंत असलेल्या करुणा, संयम आणि जबाबदारीची जाणीव करून देणारा आहे..व्हिडिओला कोट्यवधी व्ह्यूज, लाखो लाईक्सहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करताना अनेकांनी 'हाच IIT मद्रासचा आत्मा' असल्याचे म्हटले आहे. अवघ्या काही तासांतच या व्हिडिओला कोट्यवधी व्ह्यूज आणि लाखो लाईक्स मिळाले. विशेष म्हणजे, IIT Madras ची स्थापना १९५९ मध्ये जर्मनीच्या सहकार्याने झाली होती. हा कॅम्पस Guindy National Park लगत असल्याने येथे हरणे आणि इतर वन्यजीव नेहमीच दिसतात. हिरवळ आणि संरक्षित वातावरणामुळे हा परिसर वन्यजीवांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान मानला जातो..'नागरिक भान'चे सुंदर उदाहरणया व्हिडिओवर लोकांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने सायकलवरील महिलेचे कौतुक करत म्हटले की, तिने स्वतः थांबून हरिणीला पाडसाला शांतपणे दूध पाजता यावे याची काळजी घेतली. तर इतरांनीही या घटनेला 'सिव्हिक सेन्स'चे उत्कृष्ट उदाहरण म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही व्यक्तीने त्या प्राण्यांना त्रास दिला नाही, हेच या घटनेचे खरे सौंदर्य ठरले. हा छोटासा पण अर्थपूर्ण प्रसंग आपल्याला निसर्गाशी सुसंवाद साधण्याची आणि प्रत्येक सजीवाचा आदर करण्याची प्रेरणा देतो.