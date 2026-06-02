शेतकऱ्यांसाठी गूडन्यूज! मान्सून २ दिवसात केरळात दाखल होणार, मुसळधार पावसाची शक्यता; हवामान विभागाने दिले अपडेट

अंदमानात २६ मे रोजी पोहचलेल्या मान्सूनचा पुढचा प्रवास मात्र रखडला होता. आता हवामान विभागाने गूडन्यूज दिली असून केरळमध्ये मान्सून ४ जूनला दाखल होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. हवामान विभागाने म्हटलं की, येत्या २-३ दिवसात मान्सूनला अरबी समुद्राचा काही भाग, लक्षद्वीप, केरळ आणि तामिळनाडुच्या काही भागात पोषक वातावरण आहे. Monsoon Regains Pace, Kerala Landfall Expected Soon.भारताच्या हवामान विभागाच्या शास्त्रज्ञ नीता के गोपाल यांनी माहिती देताना सांगितलं की, मान्सूनसाठी पोषक वातावरण तयार होत आहे. त्यामुळे केरळमध्ये मान्सून ४ जूनला दाखल होईल. ४ जूनला सायंकाळी चांगला पाऊस बघायला मिळेल. पावसाच्या शक्यतेमुळे येत्या आठवड्याभरासाठी राज्यात ऑरेंज किंवा यलो अलर्ट असणार आहे..केरळमध्ये मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आलाय. जर मुसळधार पाऊस झाला तर सावध राहिलं पाहिजे. पर्वतीय भागात काही निर्बंधांसह ऑरेंज अलर्ट असेल असं नीता के गोपाल यांनी म्हटलं..El Nino Impact : कोकणातील शेतकऱ्यांवर 'एल निनो'चे महाकाय संकट! आंबा-काजूनंतर आता खरीप हंगामही धोक्यात? कृषी विभागाने दिला इशारा.हवामान विभागाने याआधी केरळमध्ये मान्सून २६ मे रोजी दाखल होईल असा अंदाज वर्तवला होता. मात्र मान्सून रेंगाळल्यानं उशीर झाला. त्यानंतर २९ मे रोजी हवामान विभागाने येत्या आठवड्याभरात मान्सून केरळात दाखल होईल असं म्हटलं होतं. गेल्या आठवड्यातील अंदाजात यंदाच्या हंगामात पावसाचं प्रमाण कमी राहील असं हवामान विभागाने सांगितलं होतं. यंदा सरासरीपेक्षा ९० टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.