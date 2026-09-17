IMD Weather Alert : हवामानाचा मोठा उलटफेर! महाराष्ट्रासह 21 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा, ताशी 85 किमी वेगाने वाहणार वारे; माॅन्सून परतण्यापूर्वी वाढणार चिंता

नवी दिल्ली : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) जारी केलेल्या ताज्या हवामान अंदाजानुसार, शुक्रवारी (१८ सप्टेंबर) देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता (IMD Weather Alert September 18) आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह सुमारे २१ राज्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. काही भागांत सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता असून, वाऱ्याचा वेग ताशी ८५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो..उत्तर अंदमान समुद्रात काय स्थिती?IMD च्या माहितीनुसार, उत्तर थायलंडवरील वरच्या हवेतील चक्रीय वाऱ्यांची स्थिती १८ सप्टेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत उत्तर अंदमान समुद्राच्या परिसरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १९ सप्टेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत या भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पश्चिम राजस्थानच्या काही भागांतून नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या माघारीसाठीही १९ सप्टेंबरच्या आसपास परिस्थिती अनुकूल होत असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..महाराष्ट्रातही वादळी पावसाची शक्यतामहाराष्ट्रातील उत्तर मध्य भाग आणि मराठवाड्यात १८ सप्टेंबर रोजी काही ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. काही भागांत मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. कोकणातील काही जिल्ह्यांसह मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तुरळक भागातही हलका पाऊस होण्याची शक्यता आहे..बिहार, झारखंड आणि ओडिशात मुसळधार पाऊस१८ ते २३ सप्टेंबरदरम्यान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि ओडिशामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या काळात मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाटही होऊ शकतो. १८ सप्टेंबर रोजी उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम तसेच अंदमान-निकोबार बेटांवर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. १७ ते १९ सप्टेंबरदरम्यान उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता आहे. ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, आसाम आणि मेघालयमध्येही या काळात काही भागांत पाऊस आणि विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज आहे..Pune Ganeshotsav Traffic : पुण्यात गणेशोत्सवानिमित्त वाहतुकीत मोठा बदल; 18 ते 25 सप्टेंबरदरम्यान 'हे' प्रमुख रस्ते राहणार बंद, जाणून घ्या महत्त्वाचे पर्यायी मार्ग.मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पावसाचा जोर वाढणार?राजस्थानमधून नैऋत्य मोसमी पावसाची माघार सुरू होण्याची शक्यता असली तरी, त्याआधी १८ सप्टेंबर रोजी पूर्व राजस्थानमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. पूर्व मध्य प्रदेशात १८ सप्टेंबर रोजी विजांच्या कडकडाटासह अनेक भागांत पावसाची शक्यता आहे. छत्तीसगडमध्ये १८ ते २३ सप्टेंबरदरम्यान मोठ्या भागात पाऊस सुरू राहण्याचा अंदाज आहे. १९ सप्टेंबरपासून छत्तीसगडमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो..गुजरातसह पश्चिम भारतात वादळी वारेगुजरातमध्ये १८ आणि १९ सप्टेंबरदरम्यान पावसाची शक्यता आहे. गुजरात प्रदेश, कोकण-गोवा तसेच सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ५० किलोमीटरपर्यंत जाण्याची शक्यता असून, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याचा अंदाज आहे..Pishor Three Women Dead : पिशोरमध्ये वाघूळखेडा शिवारात वीज कोसळून तीन महिलांचा मृत्यू, शेतात काम करताना काळाचा घाला; दोन महिला, एक पुरुष गंभीर जखमी.दक्षिण भारतातही मुसळधार पावसाचा अंदाज१८ सप्टेंबर रोजी तमिळनाडू, पुदुच्चेरी, कराईकल, केरळ, माहे आणि लक्षद्वीपमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. केरळ आणि माहे परिसरात उष्ण व दमट हवामान राहण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा भागात ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे..दिल्ली-एनसीआरमध्ये ढगाळ वातावरणदिल्ली-एनसीआरमध्ये १८ सप्टेंबर रोजी अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी हलका पाऊस किंवा रिमझिम पाऊस पडू शकतो. या काळात कमाल तापमान ३३ ते ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. दिल्लीमध्ये वारे प्रामुख्याने वायव्य दिशेने वाहतील. सकाळी वाऱ्याचा वेग सुमारे १५ किमी प्रतितास, दुपारी १२ किमी प्रतितास, तर संध्याकाळी आणि रात्री १० किमी प्रतितासपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.