INDIA Meeting: घटक पक्षांतील नाराजीच्या चर्चांमध्ये इंडिया आघाडीची बैठक पुढे ढकलली; नवी तारीख आली समोर

नवी दिल्ली : पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर यामध्ये इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसचं तीन राज्यांमध्ये पानीपत झालं. यानंतर लगेचच या आघाडीची बैठक ६ डिसेंबर रोजी दिल्लीत पार पडणार असल्याची माहिती शरद पवार यांनी दिली होती.

पण या बैठकीची माहिती आम्हाला नसल्याचं तृणमुल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, जदयूचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळं इडिया आघाडीत कुरबुरी सुरु झाल्याची चर्चा कालपासून सुरु झाली. अशातच आता इंडिया आघाडीच्या बैठकीची नवी तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. (INDIA alliance meeting postpone new date has been decided as 17 December 2023)