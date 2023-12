Natya Sammelan: कोरोनामुळं रखडलेल्या शतकमहोत्सवी नाट्य संमेलनाचं अखेर बिगुल वाजलं! 5 जानेवारीपासून नांदीला सुरुवात

मुंबई : सन २०२० मध्ये पार पडणार १०० अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाचं बिगुल अखेर वाजलं आहे. येत्या ५ जानेवारापीसून पुण्यातून या नाट्यसंमेलनाला सुरुवात होणार आहे. ५ जानेवारी २०२४ ते मे २०२४ अशी पाच महिने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये हे संमेलन चालणार आहे. हे शतक महोत्सवी अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन नियोजित संमेलनाध्यक्ष डॉ. जब्ब्बर पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होणार आहे.

तर स्वागताध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्य निमंत्रक उदय सामंत असणार आहेत. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले आणि निमंत्रक उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (100th Akhil Bhartiya Marathi Natya Sammelan starts from 5th January at Pune Dr Jabbar Patel will be President)