Revanth Reddy: मुख्यमंत्रीपदासाठी घोषणा झाल्यानंतर रेवंथ रेड्डींनी केलं ट्विट; म्हणाले, आमच्या सैनिकांनी...

हैदराबाद : तेलंगाणात काँग्रेसच्या सत्तेचे शिल्पकार ठरलेले प्रदेशाध्यक्ष रेवंथ रेड्डी अपेक्षेप्रमाणं आता मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होणार आहेत. पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी याची घोषणा केली.

यानंतर रेवंथ रेड्डी यांनी ट्विट केलं असून पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले तसेच काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उल्लेख सैनिक असा करत त्यांचंही मन जिंकलं आहे. यापार्श्वभूमीवर तेलंगणात काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचं वातावरण आहे. (Revanth Reddy tweeted after Congress announced his name for the post of CM of Telangana)