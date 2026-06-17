इंडिया आघाडीला हादरा देण्याचा भाजपचा प्लॅन? शिवसेना-NCP-TCMनंतर अखिलेश यादवांची सपा फुटीच्या उंबरठ्यावर

आधी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पडली, त्यानंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विभाजन झाले. पश्चिम बंगालमध्येही तृणमूल काँग्रेसमधील काही नेत्यांच्या नाराजीच्या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच, आता अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षातही मोठी फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे..सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. राजभर म्हणाले, "समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार आहे''.India Aaghadi: इंडिया आघाडीचं ठरलं! भाजपविरोधात 'हा' प्लॅन रेडी; उद्धव ठाकरेंचा मात्र वेगळाच सूर, भर बैठकीत सुनावलं....पुढे बोलताना, ''रामगोपाल यादव यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र दिले आहे. खाण घोटाळा आणि गोमती नदी प्रकल्प घोटाळ्यामागे कोण आहे, हे संपूर्ण उत्तर प्रदेशला माहिती आहे. तपास यंत्रणांचा फास आवळला जात असल्यामुळे समाजवादी पक्षामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे." असंही ते म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे "महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालचा विषय बाजूला ठेवा, संपूर्ण समाजवादी पक्ष भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तयार आहे," असा दावाही त्यांनी केला आहे..Premium|Rahul Gandhi Leadership : काँग्रेस नेतृत्वाच्या गोंधळात मोदींचा अश्वमेध, इंडिया आघाडीतील मित्र पक्ष अस्तित्वाच्या उंबरठ्यावर.दरम्यान, राजभर यांच्या या विधानामुळे राजकीय वातावरण तापले असून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दाव्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला धक्का देण्यासाठी भाजपकडून नवी राजकीय रणनीती आखली जात आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. मात्र, समाजवादी पक्षाकडून अद्याप या दाव्यांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.