भारत-चीन सीमेवर पुन्हा एकदा झटापट

लडाख: भारत व चीन सीमेवर पुन्हा एकदा झटापट झाली आहे. पूर्व लडाखमधील पँगाँग तलाव परिसरात चिनी सैनिकांनी मध्यरात्री घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय जवानांनी चिनी सैन्याला चोख प्रत्युत्तर देत घुसखोरीचा डाव प्रयत्न हाणून पाडला. मुजोर चीनची दादागिरी सुरूच आहे.

भारत-चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून तणावाची स्थिती असून, चिनी सैनिकांच्या कुरापती सुरूच आहेत. भारतीय जवान त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देत आहेत. सीमेवरील स्थिती निवळावी यासाठी भारत आणि चीनमध्ये लष्करी आणि राजनैतिक पातळ्यांवर विविध बैठका झाल्या. त्या बैठकांमध्ये पूर्ण सैन्य माघारीला तयार असल्याचे चीनकडून दाखवण्यात आले. मात्र, २९-३० ऑगस्टच्या मध्यरात्री चिनी सैनिकांनी पँगाँग तलाव परिसरात घुसखोरीचा प्रयत्न केला. परंतु, चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनीही चिनी सैन्याला चोख प्रत्युत्तर दिले.

On the night of 29/30 August, PLA troops violated the previous consensus arrived at during military & diplomatic engagements during an ongoing standoff in Eastern Ladakh and carried out provocative military movements to change the status quo: Col Aman Anand, PRO, Army pic.twitter.com/mSjoZJ4Ijg

