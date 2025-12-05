Putin-Modi Meet: क्रीडा आणि आरोग्यासह अनेक करार... पुतिन आणि मोदींच्या लक्षवेधी प्रतिक्रिया; भेटीत नेमकं काय घडलं? वाचा A टू Z अहवाल

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याचा हा दुसरा दिवस आहे. आज पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. भेटीदरम्यान पंतप्रधान म्हणाले, "माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष पुतिन, दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी, २३ व्या भारत-रशिया द्विपक्षीय शिखर परिषदेसाठी राष्ट्रपती पुतिन यांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी आमच्या धोरणात्मक भागीदारीचा पाया रचला. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या उपस्थितीत भारत आणि रशियामध्ये करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. भारत आणि रशियामध्ये अनेक महत्त्वाचे करार झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यातील बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, अन्न सुरक्षा, नौवहन, वाहतूक, खत, सीमाशुल्क बाबी आणि टपाल सेवा या क्षेत्रांवर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत..Vladimir Putin Interview : रशियाने खरंच मोदींच्या हत्येचा कट उधळला? 'त्यादिवशी' कारमध्ये काय चर्चा झाली? पडद्यामागची गोष्ट समोर....पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आणि रशियाने आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या योजना अंतिम केल्या आहेत. कामगार आणि दूरसंचार क्षेत्रातील भारत-रशिया करारांव्यतिरिक्त, आज राष्ट्रपती पुतिन आणि मला भारत-रशिया व्यवसाय मंचात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. मला विश्वास आहे की हा मंच आपल्या व्यापार संबंधांना नवीन बळकटी देईल. यामुळे निर्यात, सह-उत्पादन आणि सह-नवोपक्रमासाठी नवीन दरवाजे उघडतील..पंतप्रधान म्हणाले, युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार लवकरात लवकर व्हावा यासाठी दोन्ही बाजू प्रयत्नशील आहेत. गेल्या आठ दशकांमध्ये जगाने अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. मानवतेने अनेक आव्हाने आणि संकटांना तोंड दिले आहे. या सर्व काळात, भारत आणि रशियामधील मैत्री मार्गदर्शक ताऱ्यासारखी स्थिर राहिली आहे. परस्पर आदर आणि खोल विश्वासावर बांधलेले आमचे संबंध सर्व परिस्थितीत काळाच्या कसोटीवर उतरले आहेत..पंतप्रधान म्हणाले की, "मला आनंद आहे की आम्ही लवकरच रशियन नागरिकांसाठी मोफत ३० दिवसांचा ई-टूरिस्ट व्हिसा आणि ३० दिवसांचा ग्रुप टुरिस्ट व्हिसा सुरू करणार आहोत. मला विश्वास आहे की भविष्यात, आमची मैत्री आम्हाला जागतिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद देईल. हा विश्वास आमचे सामायिक भविष्य अधिक समृद्ध करेल.".Arun Govil: देशभरातील मशिदींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा; युपीचे खासदार अरुण गोविल यांनी का केले हे आवाहन ?.ते म्हणाले की, भारत आणि रशियाने दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत खांद्याला खांदा लावून सहकार्य केले आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला असो किंवा क्रोकस सिटी हॉलवरील भ्याड हल्ला असो, या सर्व घटनांचे मूळ एकच आहे. दहशतवाद हा मानवतेच्या मूल्यांवर थेट हल्ला आहे. त्याविरुद्ध जागतिक एकता ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे यावर भारताचा ठाम विश्वास आहे..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताने सुरुवातीपासूनच युक्रेनमध्ये शांततेचा पुरस्कार केला आहे. या समस्येवर शांततापूर्ण आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांचे आम्ही स्वागत करतो. भारत नेहमीच योगदान देण्यास तयार आहे आणि पुढेही देत राहील. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, काल्मिकिया येथील आंतरराष्ट्रीय बौद्ध मंचात लाखो भाविकांनी भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांचे आशीर्वाद घेतले..पंतप्रधान म्हणाले, "युक्रेनमधील संघर्ष सुरू झाल्यापासून आपण यावर चर्चा करत आहोत. जवळचा मित्र म्हणून, तुम्ही आम्हाला परिस्थितीबद्दल नियमितपणे माहिती दिली आहे. माझा विश्वास आहे की विश्वास ही एक मोठी ताकद आहे. आपण सर्वांनी शांततेचा मार्ग शोधला पाहिजे." रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत, तुम्ही आमचे संबंध सुधारण्यासाठी खूप काही केले आहे. आम्ही सहकार्यासाठी अधिक क्षेत्रे उघडत आहोत. ज्यात उच्च-तंत्रज्ञान विमाने, अंतराळ संशोधन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा समावेश आहे..Putin India visit: पुतीन यांच्या स्वागताला मुंबईचा पांढरा हत्ती! मोदींनी का निवडली टोयोटा फॉर्च्यूनर?.पंतप्रधान मोदींना भेटल्यानंतर रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणाले, "सर्वप्रथम, मला आमंत्रित केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मी युक्रेनमध्ये घडणाऱ्या घटनांबद्दल अनेक गोष्टी शेअर करेन. आम्ही काही भागीदारांसोबत शक्य शांततापूर्ण निवेदनावर एकत्र काम करत आहोत. अमेरिका देखील या भागीदारीत सामील आहे. पुतिन यांनी अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. .पुतिन म्हणाले, "या उबदार स्वागताबद्दल मी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदी यांचे मनापासून आभार मानतो. कालच्या जेवणाच्या वेळी आम्ही केलेली चर्चा खूप महत्त्वाची होती. त्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही मैत्री आणि भागीदारीच्या भावनेने बोललो. आम्ही प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही विचारांची देवाणघेवाण केली. आम्ही भारतासाठी अणुऊर्जा प्रकल्प बांधण्याच्या प्रकल्पावर काम करत आहोत. सहापैकी तीन अणुभट्ट्या आधीच कार्यरत आहेत आणि ऊर्जा नेटवर्कशी जोडल्या गेल्या आहेत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.