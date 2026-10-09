INDIA Bloc Vijay Chowk Protest: 'इंडिया' आघाडीचे नेते राष्ट्रपती भवनात; विजय चौकात खासदारांचे ठिय्या आंदोलन

मतदार याद्यांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी विरोधी 'इंडिया' आघाडीच्या १० सदस्यांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन देण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात दाखल झाले. .तत्पूर्वी, विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेतून राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला; मात्र पोलिसांनी त्यांना विजय चौकात बॅरिकेड्स लावून अडवल्याने अनेक खासदारांनी तिथेच रस्त्यावर बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. ज्या नेत्यांची नावे राष्ट्रपती भवनाकडे आधीच पाठवण्यात आली होती, त्या १० नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन निवेदन देण्यासाठी पुढे प्रवेश केला..या १० सदस्यीय शिष्टमंडळामध्ये लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, माकपचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी, भाकपचे डी. राजा, समाजवादी पक्षाचे नेते राजीव राय, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, राजदचे खासदार मनोज झा आणि व्हीसीके नेते थोल थिरुमावलावन यांचा समावेश होता..रात्री साधारण आठच्या सुमारास हातात 'लोकशाही वाचवा' असा मोठा फलक घेऊन विरोधी खासदारांनी संसद भवनातून मोर्चा सुरू केला होता. पोलिसांनी विजय चौकात बॅरिकेडिंग करून हा मोर्चा रोखल्यानंतर काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते रस्त्यावरच ठिय्या मांडून बसले..आंदोलनाच्या ठिकाणी बोलताना काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सांगितले की, १० सदस्यांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यासाठी आत गेले असून बाहेर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरूच राहील; जोपर्यंत उद्दिष्ट साध्य होत नाही तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही. विरोधकांच्या मागण्या मांडताना खेरा यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, मतदार याद्यांच्या 'विशेष सघन पुनरीक्षणाची' प्रक्रिया स्थगित करण्याची आणि यादीतून वगळण्यात आलेल्या १३.८ कोटी लोकांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली.