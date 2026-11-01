इंडिया आघाडीची महारॅली, रामलीला मैदान परिसरात ४ हजार पोलीस, २०० सीसीटीव्ही आणि कंट्रोल रूम

दिल्लीत आज रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची रॅली होणार आहे. यात विरोधी पक्ष, कार्यकर्ते, विद्यार्थी संघटना सहभागी होण्याची शक्यता आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ही रॅली काढली जाणार आहे. रॅलीत पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह विरोधी पक्षाचे नेते सहभागी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी परिसरात कडेकोड बंदोबस्त तैनात केला आहे..रॅलीची सुरुवात कॅनॉट प्लेसपासून होणार आहे. त्यानंतर मिंटो रोड जंक्शन मार्गे अजमेरी गेटच्या रोडने रामलीला मैदानापर्यंत पोहोचेल. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या रॅलीत नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय. रॅलीचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन केल्यानं दिल्ली पोलीस अलर्ट मोडवर आहेत. दिल्ली पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा आढावा घेतला..मुंबईत CNG महागला, महानगर गॅसने पुन्हा दरात केली वाढ; जाणून घ्या किती आहे दर?.रविवारी दिल्लीत सुरक्षेसाठी मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मोर्चाच्या मार्गावर आणि कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ४ हजारांहून अधिक पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या तुकड्या तैनात आहेत. रामलिला मैदान १४ सुरक्षा झोनमध्ये विभागण्यात आलंय. प्रत्येक विभागात सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी तैनात असणार आहेत. याशिवाय २०० पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही, ड्रोन असतील. तसंच पोलिसांच्या वर्दीवरही कॅमेरे लावले जाणार आहेत. मैदानातच पोलिसांनी एक कंट्रोल रूमही तयार केलीय..इंडिया आघाडीच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी सकाळी १० वाजल्यापासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत दिल्लीतील काही भागात वाहतुकीत बदल केले आहेत. आयटीओ, दिल्ली गेट, राजघाट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट यासह प्रमुख चौकात वाहतुकीचे मार्ग बदलले आहेत. नागरिकांना बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, मिंटो रोड आणि देशबंधु गुप्ता रोडच्या परिसरातील रस्ते टाळण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे..एलएनजेपी आणि जीबी पंत रुग्णालयाच्या दिशेनं जाणाऱ्या रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन वाहनांसाठी विशेष सोय केली आहे. नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनला जाणाऱ्या प्रवाशांनाही नियोजित वेळेच्या आधी निघण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांकडून रामलीला मैदानात रॅलीसाठी इंडिया आघाडीला परवानगी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.