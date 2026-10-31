दिल्लीत इंडिया आघाडीची 'मॉक संसद'! मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात प्रतिकात्मक महाभियोग; ज्ञानेश कुमारांची खुर्ची धोक्यात?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष नसल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांना निष्पक्ष निवडणूक आयोग हवा असून देशात कथित मतचोरी होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शनिवारी इंडिया आघाडीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मॉक संसदेत ते बोलत होते..या मॉक संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या कार्यक्रमाला काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी, खासदार प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांचे अनेक खासदार उपस्थित होते. खरगे यांच्या १०, राजाजी मार्ग येथील निवासस्थानी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. विरोधकांनी या उपक्रमाला 'जन महाभियोग' असं नाव दिलं..Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन.मॉक संसदेत बोलताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. २०१४ पासून सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खरगे म्हणाले की, खासदारांना फोडणं, राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडणं आणि सरकार पाडण्याचे प्रकार झाले. याशिवाय निवडणूक रोखे, ईडी आणि सीबीआय यांचाही वापर करण्यात आला. आता मतांची चोरी केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..दरम्यान, इंडिया आघाडीकडून १ नोव्हेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर मोठ्या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (SIR) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ही रॅली काढण्यात येणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे. या रॅलीसाठी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे. काँग्रेसने या सभेला १० लाख लोक उपस्थित राहतील, असा दावा केला आहे. दिल्ली-एनसीआरसह विविध राज्यांतून कार्यकर्ते येणार आहेत. त्यांच्या प्रवासासाठी शेकडो बसची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे..Rahul Gandhi reply to Delhi traders : "मोदींना सांगा 'आरोपी नंबर ४' ला हटवा, ३० सेकंदांत आंदोलन थांबवतो!"; १० हजार कोटींच्या नुकसानीच्या पत्रावर राहुल गांधींची थेट अट.रॅलीच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. कार्यकर्त्यांची राहण्याची सोय, मैदानाची व्यवस्था, स्वच्छता आणि सोशल मीडिया प्रचार अशा जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या समित्यांकडे देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी शुक्रवारी होणारा मॉक संसदेचा कार्यक्रम पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. मात्र, मतदारांच्या अधिकारांचं आणि संविधानाचं संरक्षण करण्यासाठी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका इंडिया आघाडीने स्पष्ट केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.