'लिव्ह इन' पासून घरातील धान्यापर्यंत! जनगणनेदरम्यान विचारले जाणार ३३ प्रश्न, ऑनलाइन माहिती भरण्याचीही सुविधा...

देशात २०११ नंतर पहिल्यांदाच जनगणना होणार आहे. ही १६वी जनगणना असून तिची सुरुवात १ एप्रिलपासून होणार आहे. यंदाची जनगणना अनेक अर्थांनी वेगळी ठरणार आहे. यावेळी नागरिकांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून भरता येणार आहे. यासाठी सरकारने ३३ प्रश्नांची यादी जाहीर केली आहे. यात घराची रचना, वापरले जाणारे धान्य आणि अगदी तुमच्याकडे असलेल्या वाहनांच्या प्रकारांचीही सविस्तर माहिती घेतली जाणार आहे..जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने आणखी एक ऐतिहासिक आणि सामाजिक बदल घडवणारे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'बाबतचा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे. एखादे जोडपे 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असेल आणि त्यांनी आपल्या नात्याला कुटुंब म्णून मान्यता दिली असेल, तर त्याची नोंद केली जाणार आहे. जनगणनेच्या अधिकृत प्रश्नांमध्ये अशा सामाजिक मुद्द्यांचा समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..सरकारने 'स्व-गणना'चा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी विशेष पोर्टल सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता स्वतःची माहिती थेट ऑनलाइन नोंदवता येणार आहे. ही सुविधा जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांसाठी उपलब्ध असणार आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी पोर्टलवर प्रश्नांची यादी देण्यात आली आहे..प्रमुख विचारले जाणारे प्रश्न:घराची रचना : घराच्या फरशी, भिंती आणि छतासाठी कोणत्या प्रकारच्या साहित्याचा वापर केला आहे?कुटुंब प्रमुख : घराच्या प्रमुखाचे नाव, लिंग आणि ते अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर कोणत्या गटातील आहेत?सुविधा आणि वाहने: पिण्याचे पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा कशा आहेत? तसेच सायकल, दुचाकी, कार इत्यादी कोणती वाहने आहेत?आहार: कुटुंबात प्रामुख्याने कोणत्या धान्याचा वापर केला जातो?विवाहित जोडपी: घरात किती विवाहित जोडपी आहेत? (याच ठिकाणी लिव्ह-इन जोडप्यांची नोंद लागू होईल.)घराची स्थिती: घर क्रमांक, इमारत क्रमांक आणि घर स्वतःचे आहे की भाड्याचे?.