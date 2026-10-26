India-China Border: अरुणाचल प्रदेशात चीनची घुसखोरी? सैन्य ४० ते ५० किलोमीटर आत शिरल्याचा काँग्रेसचा दावा

India-China Border Dispute: अरुणाचल प्रदेशातील अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्यात चिनी सैनिकांनी भारतीय हद्दीत ४० ते ५० किलोमीटरपर्यंत प्रवेश केल्याचा गंभीर आरोप प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी शिक्षणमंत्री बोसिराम सिरम यांनी केला आहे. सीमावर्ती भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी हे आरोप केले. मात्र, या दाव्यांना अद्याप स्वतंत्र दुजोरा मिळालेला नाही..सीमेवरील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळाने २६ ते २९ ऑगस्टदरम्यान सीमावर्ती भागांचा दौरा केला होता. या पथकाचे नेतृत्व बोसिराम सिरम यांनी केले. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आणि माजी गृहमंत्री तंगा बायलिंग तसेच अप्पर सुबनसिरीचे खासदार जारोडम क्री उपस्थित होते.या प्रतिनिधी मंडळाने इटानगरहून नाचोमार्गे लाइमकिंग आणि तक्षिंग या भागांना भेट दिली. यावेळी स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधून सीमावर्ती भागातील परिस्थितीची माहिती घेतल्याचे सिरम यांनी सांगितले..India China LAC Face-off : डोकलामनंतर पुन्हा अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत-चीन सीमेवर तणाव? आयटीबीपी महासंचालकांचा मोठा खुलासा.चिनी सैन्याच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) आक्रमक हालचालींमुळे स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याचा दावा सिरम यांनी केला. याक पालन, जंगलातून आवश्यक संसाधने गोळा करणे आणि शिकारीसाठी पूर्वीपासून वापरात असलेल्या भागांत जाण्यावर मर्यादा आल्याचे स्थानिकांनी सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले.सीमेवरील काही ठिकाणी भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये तणाव कायम असून, त्यामुळे नियमित गस्त आणि स्थानिकांची ये-जा प्रभावित होत असल्याचेही सिरम यांनी म्हटले..जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये काठ्यांनी मारहाण तसेच शारीरिक झटापटी झाल्याची माहिती स्थानिकांनी दिल्याचा दावा सिरम यांनी केला. या घटनांमध्ये भारतीय सैन्याने चिनी सैनिकांच्या कथित आक्रमक हालचालींना प्रत्युत्तर दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कथित घटनांची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नाही..ITBP Foundation Day: आयटीबीपी स्थापना दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून हिमवीरांच्या शौर्याचे कौतुक.राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांनी घुसखोरीच्या आरोपांचे खंडन केल्याचे नमूद करत सिरम यांनी स्थानिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये, असे म्हटले. सीमेवर कोणतीही घुसखोरी किंवा आक्रमक हालचाल झाली नसेल, तर स्थानिकांकडून वारंवार तक्रारी का केल्या जात आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. काँग्रेस प्रतिनिधी मंडळाने अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यावर आलेले उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन सीमावर्ती परिस्थितीबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भेटीसाठी परवानगी मिळाली नसल्याचा आरोप सिरम यांनी केला. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..भारत-तिबेट सीमा पोलीस दलाचे (आयटीबीपी) महासंचालक शत्रुजीत सिंह कपूर यांनी सीमावरील तणावाच्या ठिकाणांबाबत केलेल्या विधानांचाही सिरम यांनी उल्लेख केला. स्थानिकांकडून समोर आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाने पारदर्शक पद्धतीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..सीमेवरील सुरक्षेतील संभाव्य त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे घुसखोरीच्या आरोपांना केवळ अफवा ठरवून बाजूला न सारता वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि सीमावर्ती नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या उपजीविकेच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, असे सिरम यांनी म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.