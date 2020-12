भारत-चीन तणाव : "लष्करी पातळीवर चर्चा सुरु पण अद्याप तोडगा नाही - राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली : भारत आणि चीनच्या दरम्यान मे महिन्याच्या सुरवातीपासून वास्तविक नियंत्रण रेषेवर सुरु झालेला तणाव अद्याप कायम आहे. दोन्हीही बाजूंनी सैन्य तैनात असून अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाहीये. दोन्ही पक्षांमध्ये लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या अनेक बैठका पार पडल्या आहेत. मात्र त्यातून सकारात्मक असा कोणता मार्ग निघाला नाहीये. या पार्श्वभूमीवरच केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी म्हटलंय की LAC वर तणाव संपुष्टात आणण्यासाठी चीनसोबत रणनीतीद्वारे तसेच लष्करी पातळीवरील चर्चेअंती देखील काही समधानकारक तोगडा निघाला नाहीये. त्यांनी म्हटलंय की परिस्थिती अद्याप 'जैसे थे' आहे.

Talks b/w India&China have been underway but no success achieved yet. There'll be a next round of talks on military level which can take place anytime. But no meaningful outcome has come&there is status quo.I don't think status-quo is positive development: Defence Minister to ANI pic.twitter.com/GvGtSsGnG2

— ANI (@ANI) December 30, 2020