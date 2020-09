चीनने आधी सैन्य मागे घ्यावं त्यानंतर पुढची चर्चा; 13 तासांच्या बैठकीत भारताचा इशारा

नवी दिल्ली - लडाखमधील तणाव वाढत असतानाच सोमवारी भारत आणि चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेली बैठक बराच वेळ चालली. यावेळी भारताकडून कठोर भूमिका घेण्यात आली होती. चीनने सर्व वादग्रस्त भागातून मागे हटावं अशी मागणी भारताने केली. तसंच पाऊल मागे घेण्यास चीनने सुरुवात करावी कारण वादही त्यांनीच वाढवला असंही भारताने या बैठकीत सांगितल्याचे समजते. तब्बल 13 तासांहून अधिक काळ ही बैठक सुरू होती.

भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यात लडाखमध्ये सीमेवर असलेल्या सर्व वादग्रस्त पॉइंटवरून चीनने त्यांचे सैन्य मागे घ्यावं अशी भूमिका भारताने घेतली आहे. तसंच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून दोन्हीकडून सैन्य मागे घेण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करण्यात यावा. त्यानुसार पुढच्या हालचाली करता येतील. लडाखमधील वादाला सुरुवात चीनने केली होती. चीनकडून नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत सैन्य मागे घ्यायचं असेल तर सुरुवात चीनने करावी त्यानंतर भारतही सैनिकांना परत बोलावेल असंही सांगण्यात आलं.

पेगाँग त्सो फिंगर भागातून चीनने तात्काळ सैन्य मागे घ्यावं असं भारताने स्पष्ट सांगितलं आहे. याशिवाय हॉटस्प्रिंग, देपसांग मुद्द्यावरही भारताने प्रश्न उपस्थित केले. बैठकीला सुरुवात सोमवारी सकाळी नऊच्या सुमारास झाली होती ती रात्री उशिरापर्यंत चालली. आता मंगळवारी पुन्हा एकदा दोन्ही देशाचे अधिकारी पुन्हा चर्चा करतील असं म्हटलं जात आहे. या वादाला सोडवण्यासाठी चर्चा करण्याचा प्रयत्न सुरु राहील.

