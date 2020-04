गुड न्यूज! भारतात कोरोनाची पहिली चाचणी यशस्वी...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घालायला सुरवात केल्यानंतर त्याच्यावर अद्यापही सुरक्षित आणि प्रभावी अशी लस आणि औषध उपलब्ध नाही. पण, कोरोनाग्रस्तांसाठी आशेचा किरण आहे तो प्लाझ्मा थेरेपीचा. भारतात कोरोना रुग्णावरील पहिली प्लाझ्मा थेरेपी यशस्वी ठरली आहे.

दिल्लीतील एका खासगी रुग्णालातील 49 वर्षीय गंभीर कोरोना रुग्णावर प्लाझ्मा थेरेपीने उपचार करण्यात आले. उपचारानंतर 4 दिवसांतच या रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे, याबाबतचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.

The first patient who was administered Plasma Therapy on compassionate grounds at Max Hospital, Saket has shown positive results & was recently weaned off ventilator support. The patient is a 49-year-old, male from Delhi who had tested COVID positive on April 4th: Max Healthcare pic.twitter.com/7QHimVZ4J4

— ANI (@ANI) April 20, 2020