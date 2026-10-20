India Crude Oil Imports: भारताची तेल आयात जवळपास स्थिर, पण खर्च ४६.३ टक्क्यांनी वाढला; सहा महिन्यांत ९०.६ अब्ज डॉलरचा फटका

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढलेल्या किमती यांमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील भारताचा खर्च ४६.३ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात केलेल्या तेलाच्या प्रमाणात फारसा बदल झालेला नसताना, या सहा महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलासाठीचा खर्च ६१.९ अब्ज डॉलरवरून ९०.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाने नुकताच याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, या सहा महिन्यांत भारताने १२.२७ कोटी टन कच्च्या तेलाची आयात केली असून, गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण १२.१८ कोटी टन होते. सप्टेंबरमध्ये भारतीय बास्केटमधील कच्च्या तेलाचे सरासरी दर प्रतिबॅरेल ११६.०९ डॉलर होते. ऑगस्टमध्ये ती ९०.१९ डॉलर, तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये ६९.६१ डॉलर होती. .सप्टेंबरमध्येच भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च १५.४ अब्ज डॉलर झाला. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत तो सुमारे ४७ टक्क्यांनी अधिक आहे. सप्टेंबरपासून कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ झाल्याने जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूडचे सरासरी दर प्रतिबॅरेल ११६.७७ डॉलर होते. ऑगस्टमध्ये ते ९०.८४ डॉलर, तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये ६८.०२ डॉलर होते..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...वाहन इंधनांची मागणी वाढलीएप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर ३.३ टक्क्यांनी घटून ११.४८ कोटी टन झाला. एलपीजी, नाफ्ता, बिटुमेन आणि पेट्रोलियम कोक यांच्या वापरातील घट हे त्यामागील प्रमुख कारण होते. मात्र, वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनांची मागणी वाढली. हाय-स्पीड डिझेलचा वापर ४.९ टक्क्यांनी वाढून ४.७९ कोटी टन झाला. पेट्रोलचा वापर ७.१ टक्क्यांनी वाढून २.२७ कोटी टन झाला. विमानांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या हवाई इंधनाच्या वापरात ०.६ टक्क्यांची किरकोळ वाढ होऊन तो ४४ लाख टन झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.