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India Crude Oil Imports: भारताची तेल आयात जवळपास स्थिर, पण खर्च ४६.३ टक्क्यांनी वाढला; सहा महिन्यांत ९०.६ अब्ज डॉलरचा फटका

India Oil Import Costs Surge as Global Crude Prices Rise: पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारताला आर्थिक फटका; कच्च्या तेलाच्या आयात खर्चात मोठी वाढ
India Crude Oil Imports Remain Nearly Stable but Import Spending Jumps to 90 Point 6 Billion Dollars Between April and September

India Crude Oil Imports Remain Nearly Stable but Import Spending Jumps to 90 Point 6 Billion Dollars Between April and September

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढलेल्या किमती यांमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील भारताचा खर्च ४६.३ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आयात केलेल्या तेलाच्या प्रमाणात फारसा बदल झालेला नसताना, या सहा महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलासाठीचा खर्च ६१.९ अब्ज डॉलरवरून ९०.६ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे.

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