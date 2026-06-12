देश

Diesel Purchase Limit India : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! डिझेल विक्रीवर मर्यादा; एका व्यक्तीला मिळणार फक्त 'इतके' डिझेल

Fuel Hoarding Rules : हा नियम किरकोळ पेट्रोल पंपांवरील ‘हाय-स्पीड डिझेल’ (HSD) विक्रीवर लागू आहे. व्यावसायिक ग्राहकांनी इंधन अधिकृत डेपो किंवा निश्चित पंपांमधूनच घ्यावे लागेल. हा तात्पुरता आदेश असून तो जास्तीत जास्त ९० दिवसांसाठी लागू असेल.
Diesel Purchase Limits Amid Hormuz Tension

Diesel Purchase Limits Amid Hormuz Tension

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशात डिझेलचा कोणताही प्रत्यक्ष तुटवडा नसला तरी, इराणशी संबंधित संभाव्य संघर्षाच्या भीतीमुळे लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. साठेबाज या भीतीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत; त्यामुळे, डिझेलचा साठा करण्यावर आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा घातली असून, त्यानुसार कोणतीही एक व्यक्ती जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेल खरेदी करू शकते.

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