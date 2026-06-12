Diesel Purchase Limit India : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! डिझेल विक्रीवर मर्यादा; एका व्यक्तीला मिळणार फक्त 'इतके' डिझेल

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशात डिझेलचा कोणताही प्रत्यक्ष तुटवडा नसला तरी, इराणशी संबंधित संभाव्य संघर्षाच्या भीतीमुळे लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. साठेबाज या भीतीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत; त्यामुळे, डिझेलचा साठा करण्यावर आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा घातली असून, त्यानुसार कोणतीही एक व्यक्ती जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेल खरेदी करू शकते..विशेष म्हणजे, सरकारने आज (शुक्रवारी) किरकोळ पेट्रोल पंपांवर 'हाय-स्पीड डिझेल' (HSD) च्या विक्रीवर मर्यादा घालणारा आदेश जारी केला. नवीन नियमानुसार, ग्राहक एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेलच खरेदी करू शकतो..डिझेलची साठेबाजी, अनावश्यक साठा करणे आणि संभाव्य काळाबाजार रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अलीकडच्या काळात काही भागांमध्ये इंधनाची अतिरिक्त खरेदी आणि साठा करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..Fuel Supply: पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करण्यास मनाई! उल्लंघन केल्यास जेल; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.व्यावसायिक ग्राहकांनी काय करावे? आदेशानुसार, व्यावसायिक आणि औद्योगिक गरजा असलेल्या ग्राहकांनी इंधन केवळ त्यांच्या अधिकृत सुविधा केंद्रांमधून, डेपोमधून किंवा त्यासाठी निश्चित केलेल्या पंपांवरूनच खरेदी करणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या ग्राहकांमुळे (bulk consumers) किरकोळ वितरण व्यवस्थेवर अनावश्यक ताण येऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे..आदेशात आणखी काय म्हटले आहे? हा एक तात्पुरता उपाय असून तो जास्तीत जास्त ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि गरज भासल्यास या धोरणात बदल केला जाऊ शकतो. संबंधित तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) आणि पेट्रोल पंप चालकांना या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.