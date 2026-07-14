E20 Petrol : ई-२० पेट्रोलबाबत केंद्र सरकारची झोप उडवणारा सर्व्हे, एनडीए समर्थकही विरोधात; धक्कादायक आकडेवारी समोर

केंद्र सरकार E20 पेट्रोलला प्रोत्साहन देत असले तरी, लोकांच्या मनात त्याबद्दल साशंकता कायम आहे. 'सी-वोटर'च्या (C-Voter) एका अलीकडील सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, निम्म्याहून अधिक लोक ज्यामध्ये एनडीए समर्थकांचाही समावेश आहे. आपल्या वाहनांमध्ये E20 पेट्रोल वापरण्यास इच्छुक नाहीत. यामुळे इंधनाची कार्यक्षमता (मायलेज) कमी होऊ शकते आणि इंजिनचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती बहुतांश लोकांना वाटते..एनडीए समर्थकांकडूनही चिंता व्यक्त सर्वेक्षणानुसार, ५२.५% एनडीए समर्थकांनी सांगितले की त्यांना E20 पेट्रोल वापरायचे नाही. केवळ १८.१% लोकांनी याला पाठिंबा दिला, तर २९.५% लोकांनी कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. एकूणच, ५५.१% लोकांनी सांगितले की त्यांना E20 पेट्रोल वापरायचे नाही, तर केवळ १७.१% लोक याच्या बाजूने असल्याचे दिसून आले. विरोधी पक्षाच्या समर्थकांनीही याला विरोध दर्शविला; ५७.९% लोकांनी E20 पेट्रोलला विरोध केला. .मायलेज आणि इंजिनची चिंता सर्वेक्षणात, ५२.८% लोकांनी दावा केला की सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत E20 पेट्रोल वापरल्याने मायलेज कमी मिळते. त्याच वेळी, ५४.२% लोकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे बहुतेक वाहनांच्या इंजिनवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. केवळ १०.९% लोकांनी सांगितले की E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे कोणतेही नुकसान होत नाही. .जुन्या वाहनांधारकांना वाढती चिंता ५६.३% लोकांचे असे मत आहे की जुन्या वाहनांसाठी E20 पेट्रोल अनिवार्य करणे हा योग्य निर्णय नाही. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, E10 पेट्रोलसाठी डिझाइन केलेल्या वाहनांमध्ये E20 वापरल्यास तांत्रिक समस्या उद्भवू शकतात..दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध करा सर्वेक्षणातील ७५.९% प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की पेट्रोल पंपावर सामान्य पेट्रोल आणि E20 पेट्रोल या दोन्ही प्रकारांची उपलब्धता असावी. यामुळे लोकांना त्यांच्या विशिष्ट गरजा आणि वाहनाच्या आवश्यकतेनुसार निवड करणे शक्य होईल. दरम्यान, ७४.५% लोकांचे असे मत आहे की जर E20 पेट्रोलची विक्री केली जाणार असेल, तर त्याची किंमत सामान्य पेट्रोलपेक्षा कमी असावी. तरीही, कमी किंमत असूनही केवळ ४०.८% लोक E20 पेट्रोल स्वीकारण्यास तयार आहेत. .सरकारच्या भूमिकेबाबत संमिश्र जनमतसरकारचा असा दावा आहे की, E20 पेट्रोलमुळे देशाची कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. या मताशी ३७.२% लोक पूर्णपणे सहमत आहेत आणि १९.५% लोक काही प्रमाणात सहमत आहेत; मात्र, मोठ्या संख्येने लोकांनी या दाव्यावर विश्वास दर्शवला नाही. .सर्व्हे कसा करण्यात आला ?'सी-वोटर' (C-Voter) द्वारे हा 'स्नॅप पोल' (तात्काळ जनमत चाचणी) ८ आणि ९ जुलै रोजी घेण्यात आला. यामध्ये देशभरातील १,६४१ लोकांच्या दूरध्वनीवरून मुलाखती घेण्यात आल्या. या सर्वेक्षणातील त्रुटीची शक्यता (मार्जिन ऑफ एरर) व्यापक स्तरावर ±३% आणि सूक्ष्म स्तरावर ±५% इतकी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.