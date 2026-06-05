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E85 Fuel India : पेट्रोलला पर्याय! आज E85 इंधन लॉन्च होणार, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा मोठा टप्पा गाठणार

Flex Fuel Vehicles : या इंधनामुळे प्रदूषण कमी होऊन PM उत्सर्जन जवळपास नगण्य होण्याची शक्यता. E85 मुळे आयातित कच्च्या तेलावरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. .
India launches E85 fuel

India launches E85 fuel

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

देशातील स्वच्छ आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेला बळकट करण्यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आज केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते 'E85' इंधनाचे औपचारिक अनावरण करण्यात येणार आहे. हे इंधन ८० ते ८५ टक्के इथेनॉल आणि उर्वरित १५-२० टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण आहे.

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