E85 Fuel India : पेट्रोलला पर्याय! आज E85 इंधन लॉन्च होणार, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा मोठा टप्पा गाठणार

देशातील स्वच्छ आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेला बळकट करण्यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आज केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते 'E85' इंधनाचे औपचारिक अनावरण करण्यात येणार आहे. हे इंधन ८० ते ८५ टक्के इथेनॉल आणि उर्वरित १५-२० टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण आहे. .E85 म्हणजे काय?E85 हे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी (Flex-Fuel Vehicles - FFVs) विशेषतः तयार केलेले इंधन आहे. हे वाहने इथेनॉल आणि पेट्रोलच्या विविध प्रमाणात मिश्रणावर सहज चालू शकतात. सरकारचा विश्वास आहे की, E85 च्या व्यापक वापरामुळे वाहनांमधील प्रदूषण कमी होईल, विशेषतः पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) उत्सर्जन नगण्य होईल. यामुळे वायू प्रदूषण नियंत्रणात मदत होईल आणि आयातित कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व घटेल.नीती आयोगाने (NITI Aayog) इथेनॉल-आधारित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना 'शून्य-उत्सर्जन' वाहनांच्या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे..पेट्रोल-डिझेल विसरा; आता गाड्यांसाठी येणार नवं फ्यूल, मुंबई नागपुरात सुरु होणार पंप; सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत.बाजारातील तयारीअलीकडेच मारुती सुझुकीने फ्लेक्स-फ्यूल WagonR आणि हिरो मोटोकॉर्पने फ्लेक्स-फ्यूल Splendor मॉडेल बाजारात आणले आहे. E85 इंधनाची उपलब्धता वाढल्याने अशा वाहनांची मागणी व उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा आहे..मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञान तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा ते ग्राहकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल. E85 ची किंमत E20 पेट्रोलच्या तुलनेत लक्षणीय कमी ठेवल्यास ग्राहक तीन वर्षांत अतिरिक्त खर्च वसूल करू शकतील, असे त्यांचे मत आहे..Premium|Priyadarshan Sahasrabuddhe Biogas Innovation : जागतिक युद्धाची झळ स्वयंपाकघराला बसण्यापूर्वीच पुणेकर अभियंत्याने शोधला ‘एलपीजी मुक्त’ गॅसचा पर्याय!.देशव्यापी फ्लेक्स-फ्यूल इकोसिस्टमसरकारने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करण्याची योजना आखली आहे. 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) च्या मानकांनुसार E85 ला अधिकृत इंधन म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. .टप्प्यांनुसार योजना पहिला टप्पा: दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबई-पुणे-नागपूर कॉरिडॉरवर ५० ते १०० E85 पंप उभारणे. २०२६ अखेर पर्यंत सुमारे ५०० केंद्रे,२०२७ अखेर प्रमुख शहरांमध्ये सुमारे ५,००० E85 इंधन केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. .या उपक्रमामुळे इथेनॉल उत्पादनाला चालना मिळेल, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि पर्यावरण संरक्षणासोबतच ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या उपस्थितीत आज होणाऱ्या कार्यक्रमात E85 च्या रोलआउटबाबत अधिक घोषणा अपेक्षित आहेत. हा उपक्रम 'इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम' च्या पुढील टप्प्यातील महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.