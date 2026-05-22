भारत-इजिप्त : नाईल आणि सिंधू, दोन नद्यांपासून दोन संस्कृतींपर्यंत ३ हजार वर्षांचं नातं

जगाच्या नकाशावर असलेल्या दोन महानद्यांच्या काठावर दोन मोठ्या संस्कृती तयार झाल्या. एक नदी म्हणजे जगातली सर्वात लांब असलेली नाईल आणि दुसरी सिंधू नदी... या दोन्ही नद्या इतक्या प्राचीन आहेत की इतिहासाच्याही आधी त्याची सुरुवात होते. या नद्यांच्या काठावर वसलेल्या संस्कृतीचं एकमेकांशी असलेलं नातंही तितकंच जुनं आहे. इजिप्तमध्ये ममींना सुगंधित ठेवण्यासाठी भारतातल्या तेलांचा वापर केला जात असे. उत्खननात इजिप्शियन पुरातत्त्वज्ञांना हे सापडलं आहे. भारत - इजिप्तचा व्यापार इतका खोलवर होता की तिथल्या पिरॅमिड्स, थडग्यांमध्येही तो पोहोचल्याचं आढळतं. India Egypt relations grow stronger through trade defence and historic cultural links.सम्राट अशोकइसवीसन पूर्व तिसऱ्या शतकात भारतात सम्राट अशोक यांचं राज्य होतं. तर दुसरीकडे इजिप्तमध्ये टॉलेमी दुसरा राज्य करत होता. सम्राट अशोकाच्या काळातील शिलालेखांमध्ये टॉलेमीशी असलेल्या राजनैतिक संबंधांचे उल्लेख आढळतात. भारत-इजिप्तच्या संबंधांचे हे सर्वात जुने असे लिखीत पुरावे आहेत. रवींद्रनाथ टागोर यांनी म्हटलं होतं की, नाईलच्या काठी ज्या संस्कृतीने आकार घेतला, ती भारतासाठी अनोळखी नाही. या कवितेतल्या ओळी किंवा विधान नव्हतं तर त्यामागे अडीच तीन हजार वर्षांचा इतिहास होता..हिंदू महाल१९०५मध्ये काहिरोत बेल्जियन उद्योगपती बॅरन एम्पेन यांनी एक वास्तू उभारली. अभूतपूर्व अशा वास्तूची प्रेरणा भारतातल्या ओडिशामध्ये असलेल्या हिंदू मंदिरांमधून मिळाली होती. वक्राकार भिंती, कोरीव नक्षीकाम, मंदिरासारखे घुमट असलेला महाल इजिप्तमध्ये उभारण्यात आला. काहिरोतील लोक त्याला ले पाले आँदू म्हणजेच हिंदू महाल म्हणतात. वसाहतवादाच्या आधीही भारत आणि इजिप्त यांच्यात फक्त व्यापारीच नव्हे तर सांस्कृतिक देवाण-घेवाणही झाली होती याचाच हा पुरावा आहे..गांधींवर कवितामहात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेसाठी १९३१मध्ये लंडनला जात होते. सुएझ कालव्यातूनच त्यांच जहाज गेलं. तेव्हा इजिप्शियन जनतेनं त्यांना उत्स्फूर्तपणे मानवंदना दिली होती. इजिप्तचे राष्ट्रकवी अहमद शौकी यांनी गांधींसाठी कविताही लिहिली होती. एका आफ्रिकन कवीकडून भारतीय नेत्याची आरती काव्यातून केली होती. त्या काळात इजिप्तचे राष्ट्रवादी नेते साद झाग्लूल आणि महात्मा गांधी यांचे वैचारिक नाते होते. दोघेही वसाहतवादाविरुद्ध ब्रिटीश साम्राज्याशी लढत होते..मान्सूनच्या वाऱ्यांनी जोडलंय भारत-टांझानिया नातं, एका भारतीय व्यापाऱ्याने घडवला इतिहास.नेहरू - नासेरगांधींनंतर नेहरूंचंही इजिप्तच्या नेत्यांशी चांगले संबंध होते. गमाल अब्दुल नासेर आणि नेहरू हे दोन देशांचे नेते असले तरी त्यांची दृष्टी मात्र एकच होती. १९५५ मध्ये भारत आणि इजिप्तमध्ये मैत्रीचा करार झाला. तेव्हा नेहरूंनी नासेर यांना पाश्चात्य लष्करी युतींमध्ये न जाण्याचा सल्ला दिला होता. नासेर यांनी नेहरूंचा सल्ला मानला. भारत आणि इजिप्त युगोस्लोव्हियाचे तितो यांच्यासोबत मिळून अलिप्ततावादी चळवळीचे संस्थापक बनले. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया या दोन्ही महासत्तांपासून अंतर राखण्याचं धाडस केलं होतं. नासेर हे पंडित नेहरूंना बंधू म्हणत असत तर नेहरू नासेर यांना सर्वात जवळचा मित्र मानायचे. हे फक्त राजनैतिक सौजन्य म्हणून नव्हते तर आपलेपणाने होते..सुएझ कालव्याच्या संकटात नेहरूंची भूमिकानासेर यांनी सुएझ कालवा १९५६मध्ये राष्ट्रीय केला. त्याआधी तो ब्रिटिश आणि फ्रान्सच्या ताब्यात होता. ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायलने इजिप्तवर हल्ला केला तेव्हा जग बघत राहिलं होतं. मात्र नेहरू संतापले आणि त्यांनी थेट इशारा दिला की जर ब्रिटनने इजिप्तवरचा हल्ला थांबवला नाही तर भारत ब्रिटिश राष्ट्रकुलातून बाहेर पडेल. नेहरूंनी हा इशारा देत स्पष्ट भूमिका घेतली होती. युरोप आणि आशियाच्या भविष्याचा प्रश्न कालव्याशी जोडलेला आहे असं त्यांनी म्हटलं होतं. शेवटी संयुक्त राष्ट्राने शांतता सेना पाठवली आणि त्याचं नेतृत्व भारतीय अधिकाऱ्याने केलं होतं. लेफ्टनंट जनरल पी. एस. ग्यानी यांनी UN Emergency Force I चं नेतृत्व केलं. पुढे भारतीय जवानांनी एक दशक इजिप्तमध्ये शांतता राखली. आजही काहिरोत तीन रस्त्यांना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. झाकीर हुसेन यांचे नाव आहे. तर दिल्लीत 'गमाल अब्दुल नासेर मार्ग' आहे. दोन देशांच्या आठवणी अशा कोरून ठेवलेल्या आहेत..आजचे संबंधभारतात २०२१मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली तेव्हा ऑक्सिजनचा तुडवडा भासत होता. त्या संकटात जुना मित्र असलेल्या इजिप्तने वैद्यकीय ऑक्सिजन पाठवला होता. तर २०२२ मध्ये रशिया युक्रेन युद्धानंतर इजिप्तला गव्हाचा तुटवडा भासत होता. भारतानं तेव्हा मदतीचा हात पुढे करत गहू पुरवला होता. पतंप्रधान मोदी इजिप्तला गेले तेव्हा दोन्ही देशांनी धोरणात्मक भागिदारी जाहीर केली. दोन देशांमध्ये सध्याचा व्यापार ७ अब्ज डॉलर्सचा आहे. येत्या ५ वर्षात १२ अब्ज डॉलर्सचं लक्ष्य आहे..संरक्षण क्षेत्रात भारताच्या आणि इजिप्तच्या हवाई दलांचे संयुक्त सराव होत आहेत. काहिरोतील भारतीय विद्यार्थी अल-अझहर विद्यापीठात शिकतायत. अल अजहर विद्यापीठ हे जगातल्या सर्वात जुन्या विद्यापीठांपैकी एक आहे. तर दुसरीकडे सुएझ कालव्यातून आजही जगाच्या १२ टक्के इतकी व्यापारी वाहतूक होती. भारतासाठी युरोपला जाणारा हा सर्वात जवळचा मार्ग आहे. नाईल आणि सिंधू या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात तयार झालेली संस्कृती आणि त्यांच्यातले संबंध आज व्यापार, संरक्षण आणि राजनैतिक पातळीवर आणखी भक्कम झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.