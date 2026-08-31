EL NINO IMPACT : 'सुपर एल निनो'चा भारतावर काय होणार परिणाम? गेल्या 7 दशकांतील सर्वात तीव्र हवामान बदलाचा इशारा; देशात माॅन्सूनचा पाऊस 14 टक्के कमी!

नवी दिल्ली : ‘एल निनो’चा धोका निर्माण झालेला असतानाही यंदाचा माॅन्सून आतापर्यंत तुलनेने समाधानकारक राहिला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत देशात सरासरीपेक्षा १४ टक्के कमी पाऊस झाला असला, तरी हवामान विभागाच्या निकषानुसार हा पाऊस अद्याप ‘सामान्य’ श्रेणीत (el nino impact on India monsoon 2026) आहे. मात्र, यंदा अनेक दशकांतील तीव्र ‘एल निनो’ स्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज असल्याने आगामी काळातील पावसाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ जून ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत देशात ६९४ मिमी सरासरी पावसाच्या तुलनेत ५९८ मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे पावसाची तूट १४ टक्के राहिली. मात्र, २० टक्क्यांपेक्षा कमी तूट ही हवामान विभागाच्या मते सामान्य पावसाच्या श्रेणीत येते..ईशान्य भारतात सर्वाधिक तूटदेशातील सुमारे ५६ टक्के भूभागावर सामान्य पाऊस झाला, तर ४४ टक्के भागात पावसाची कमतरता नोंदवण्यात आली. चार प्रमुख हवामान क्षेत्रांचा विचार केला असता, ईशान्य भारतात पावसाची तूट सर्वाधिक राहिली. ईशान्य भारतात या कालावधीत सामान्यतः १,०७५ मिमी पाऊस अपेक्षित असतो. त्यापैकी यंदा ७९२ मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे या भागात २६ टक्के तूट नोंदवण्यात आली..Koyna Dam Water Storage 100 TMC : 'कृष्णा'काठी जलसंकट टळले! 'कोयने'त 100, तर 'चांदोली'त 34 टीएमसी साठा; शेतीसाठी पुरेसे पाणी.मात्र, ईशान्य भारतात सर्वसाधारणपणे पावसाचे प्रमाणच मोठे असल्याने टक्केवारीतील तूट अधिक दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष पावसाचे प्रमाण देशातील अनेक भागांच्या तुलनेत चांगले आहे. त्यामुळे या तुटीचा प्रत्यक्ष परिणाम तुलनेने मर्यादित राहू शकतो..वायव्य भारतातही पावसाची कमतरतावायव्य भारतातही पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिले. या भागात ४८० मिमी सामान्य पावसाच्या तुलनेत ४२९ मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे येथे ११ टक्के तूट नोंदवण्यात आली. दुसरीकडे, मध्य भारतात माॅन्सूनची स्थिती तुलनेने चांगली राहिली आहे..‘एल निनो’ म्हणजे नेमके काय?‘एल निनो’ ही प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात असामान्य वाढ झाल्याने निर्माण होणारी हवामानविषयक स्थिती आहे. या घटनेचा जागतिक हवामानावर परिणाम होतो. भारताच्या दृष्टीने विशेषतः नैऋत्य माॅन्सूनवर त्याचा प्रभाव महत्त्वाचा मानला जातो..Koyna Dam Water Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर, धरणात 103.73 टीएमसी साठा; पायथा वीजगृहातून 1050 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग, पाहा ताजी आकडेवारी.सामान्यतः ‘एल निनो’मुळे भारतातील माॅन्सून कमकुवत होण्याची शक्यता वाढते. मात्र, प्रत्येक ‘एल निनो’ वर्षी भारतात पाऊस कमीच पडतो असे नाही. त्याचा परिणाम इतर समुद्री आणि वातावरणीय घटकांवरही अवलंबून असतो..'सुपर एल निनो'ची शक्यता; भारताची चिंता वाढली२०२३ मध्येही ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी जून ते सप्टेंबरदरम्यान देशातील मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा केवळ ५.३ टक्के कमी राहिला होता. यंदा मात्र अमेरिकेच्या राष्ट्रीय समुद्री आणि वातावरणीय प्रशासनाने (NOAA) तीव्र ‘एल निनो’ स्थितीबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे..दरम्यान, सप्टेंबरपासून त्याचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता असून वर्षाच्या अखेरीस त्याची तीव्रता उच्च पातळीवर पोहोचू शकते. त्यामुळे यंदाच्या माॅन्सूनचा आतापर्यंतचा प्रवास समाधानकारक असला, तरी ‘एल निनो’चा आगामी काळातील प्रभाव कसा राहतो, याकडे हवामान विभागाचे तसेच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.