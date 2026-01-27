१९ वर्षांपूर्वी सुरू झालेली चर्चा, आता निर्णय; भारत EU व्यापारी करारावर आज होणार शिक्कामोर्तब

भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या चर्चेनंतर अखेर व्यापारी करारावर आज शिक्कामोर्तब होणार आहे. भारत आणि युरोपियन संघाचे सांस्कृतिक, व्यापारी आणि राजकीय संबंध आणखी दृढ होतील. भारत आणि युरोपियन संघाच्या शिखर परिषदेत मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चेच्या समारोपाची घोषणा आज होण्याची शक्यता आहे. युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन या भारत दौऱ्यावर असून प्रजासत्ताक दिनी त्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. .उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी भारत हा जगाला अधिक स्थिर, समृद्ध आणि सुरक्षित बनवत असल्याचं म्हटलं. याचा फायदा आपल्या सर्वांना होईल असा विश्वास लेयन यांनी व्यक्त केला. सोशल मीडियावर त्यांनी पोस्ट कर प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावणं हा सन्मान असल्याचंही म्हटलंय..सोमवारी रात्री राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून देण्यात आलेल्या एट होमनंतर युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा लेयन यांनी पुन्हा एकदा स्वागतासाठी आभार मानलं. तसंच सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारत आणि युरोपियन संघामध्ये नव्या जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्याची क्षमता असून त्यासाठी दोघेही सोबत काम करत आहेत. दोघांमधील भागिदारी नव्या उंचीवर नेण्यासाठी आम्ही इथे आहोत असंही त्या म्हणाल्या..पुणे पोलिसांकडून अधिकाराचा गैरवापर, स्वत:ची चूक झाकण्यासाठी निरपराधाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं; हायकोर्टानं फटकारलं .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भारत आणि युरोपियन संघासोबत चर्चा आणि करार यासंदर्भात पोस्ट केलीय. त्यांनी म्हटलं की, युरोपियन नेत्यांचा हा दौरा भारत आणि युरोपमधील संबंध दृढ करेल. दोघांमधील सहकार्यांमुळे नवा वेग मिळेल..भारत आणि युरोपियन संघातील व्यापारी कराराबाबतची चर्चा २००७ मध्ये सुरू झाली होती. त्यावेळी अनेक मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणावर मतभेद होते. पुढे सहा-सात वर्षे चर्चेनंतर अखेर द्विपक्षीय चर्चेला २०१३मध्ये स्थगिती देण्यात आली. यानंतर पुन्हा ९ वर्षांच्या कालखंडानंतर जून २०२२ मध्ये ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली. या चर्चेनंतर वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीसह अनेक मुद्द्यांवर करार होत आहेत. भारत आणि युरोपियन संघाच्या करारामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि पुरवठ्याच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.