भोपाळ : बर्ड फ्लूपासून कोंबड्यांचे संरक्षण करण्यासाठी देशात विकसित करण्यात आलेल्या पहिल्या स्वदेशी ‘एच५एन१’ (H5N1) लशीचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या हस्ते शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) भोपाळ येथे अनावरण करण्यात आले. ‘बर्ड फ्लू प्रतिबंध आणि प्राणी आरोग्य संरक्षणाच्या दृष्टीने ही लस म्हणजे भारताची महत्त्वपूर्ण कामगिरी असून, हे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे उदाहरण आहे,’ अशा शब्दांत चौहान यांनी शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन केले..ICAR-NIHSAD Vaccine : ‘क्लेड २.३.२.१ए’ विषाणूविरोधातील पहिलीच लसभोपाळ येथील ‘आयसीएआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीजेस’ (ICAR-NIHSAD) या संस्थेने ही इनॲक्टिव्हेटेड (Inactivated) लस स्वदेशी तंत्रज्ञानाने विकसित केली आहे. ‘हायली पॅथोजेनिक एव्हियन एन्फ्लूएन्झा’च्या (HPAI) ‘क्लेड २.३.२.१ए’ (Clade 2.3.2.1a) या ‘एच५एन१’ विषाणूच्या प्रकाराविरोधात भारतात विकसित झालेली ही पहिलीच लस आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. आतापर्यंत या विशिष्ट प्रकाराविरोधात कोणतीही व्यावसायिक लस उपलब्ध नव्हती..Ratnagiri ST Bus Bike Accident : ओव्हरटेकच्या नादात काळाचा घाला! दापोली-मंडणगड मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीची भीषण धडक; तरुणाचा जागीच मृत्यू.Poultry Sector Relief : पोल्ट्री उद्योगाचे कोट्यवधींचे नुकसान टळणारबर्ड फ्लूमुळे बाधित कोंबड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होतो आणि संसर्ग रोखण्यासाठी कोंबड्यांची कत्तल करावी लागते, ज्यामुळे कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. पशुधन हे शेतकऱ्यांसाठी 'फिरते एटीएम' असल्याचे सांगत चौहान यांनी भोपाळमध्ये ३०० कोटी रुपये खर्चाची अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्याची घोषणाही या वेळी केली..New Honda Avancier SUV : ७ सीटर फॅमिली एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये होंडाचा मोठा धमाका! नव्या 'H' लोगो, नेक्स्ट-जनरेशन हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक AWD सह 'अव्हान्सियर' सादर; भारतात कधी येणार?.Maharashtra Navapur Context : नवापूरचा संदर्भ आणि आर्थिक धोकाभारतात २००६ मध्ये महाराष्ट्रातील नवापूर येथे बर्ड फ्लूचा पहिला उद्रेक झाला होता, ज्यात १० लाख कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याची आठवण चौहान यांनी करून दिली. तसेच, मे २०२६ मध्येही नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथे १३ फार्ममधील सुमारे ४ लाख पक्षी नष्ट करावे लागले होते. सरकारी अंदाजानुसार, बर्ड फ्लूचा मोठा उद्रेक झाल्यास देशातील २० टक्क्यांहून अधिक कुक्कुटधन धोक्यात येऊ शकते आणि भारताच्या जीडीपी वाढीवर १.५ टक्क्यांपर्यंत परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.