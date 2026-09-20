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India GDP Growth : भारताचा विकासदर सात टक्के राहील अर्थव्यवस्थेच्या लवचीकतेमुळे ‘मूडीज रेटिंग्ज’कडून अंदाजात सुधारणा

Moody’s Raises India GDP Growth Forecast to 7% : अर्थव्यवस्थेची लवचीकता कायम असली तरी कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईचा धोका कायम असल्याचे मूडीजने नमूद केले आहे.
India GDP Growth

India GDP Growth

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : मूडीज रेटिंग्ज या जागतिक पतमानांकन संस्थेने भारताच्या आर्थिक विकासाबाबतचा अंदाज वाढवून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सात टक्के केला आहे. हा अंदाज आधीच्या सहा टक्क्यांपेक्षा एक टक्का अधिक आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक धक्क्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचीकता कायम राहिल्याने हा बदल करण्यात आल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. भारताचा विकासदर सर्व जी-२० अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक राहण्याची अपेक्षाही मूडीजने व्यक्त केली आहे.

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