मोदी सरकारच्या भ्याडपणामुळे भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागेल- राहुल गांधी

नवी दिल्ली- पूर्व लडाखमध्ये सीमा भागात भारत आणि चीनदरम्यान सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना लक्ष्य केलं आहे. राजनाथ सिंग यांनी लडाख दौऱ्यावर असताना एक वक्तव्य केलं होतं. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ ट्विट करत निशाणा साधला आहे. चीनने आपली जमीन बळकावली आहे आणि तरीही भारत सरकार चेम्बरलीन (माजी ब्रिटिश पंतप्रधान) यांच्यासारखं वर्तन करत आहे. यामुळे चीन आणखी मुजोर होईल. भारताला केंद्र सरकाच्या भ्याड कारवाईमुळे मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, असं ते म्हणाले आहेत.

राजनाथ सिंह यांनी लडाखमध्ये जवानांशी बोलताना भारताचा इंच भूभागही चीनच्या ताब्यात नसल्याचं म्हटलं होतं. तसेच आतापर्यंत आपली चीनशी जी चर्चा झाली आहे, त्याने वाद मिटायला पाहिजे. पण, कुठंपर्यंत हा वाद निवळला जाईल, याची हमी देता येत नाही. मात्र, मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो. जगातील कोणतीही शक्ती भारताचा इंच भूभागही आपल्यापासून घेऊ शकत नाही, असं ते म्हणाले होते.

China has taken our land and GOI is behaving like Chamberlain. This will further embolden China.

India is going to pay a huge price because of GOI’s cowardly actions. pic.twitter.com/5ewIFvj5wy

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2020