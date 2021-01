एअरफोर्समध्ये आता स्वदेशी 'तेजस' विमानांचा ताफा; 48 हजार कोटींचा व्यवहार

नवी दिल्ली - संरक्षण प्रकरणांच्या कॅबिनेट समितीने बुधवारी 48 हजार कोटींचा करार केला आहे. हवाई दलात 83 तेजस हलक्या लढाऊ विमानांची खरेदी याअंतर्गत करण्यात येणार आहे. हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड तयार करणाऱ्या या विमानांची खरेदी 48 हजार कोटींमध्ये होणार आहे. भारतातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी स्वदेशी संरक्षण साधनांची खरेदी आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील कमिटीने हा करार केला आहे. मार्च 2020 मध्ये डिफेन्स एक्विझिशन काउन्सिलने 83 अॅडव्हान्स मार्क 1A व्हर्जनच्या विमान खरेदीवर शिक्कामोर्तब केलं. मोदींच्या अध्यक्षतेखालील CCS ने हा करार केला.

The LCA-Tejas programme would act as a catalyst for transforming the indian aerospace manufacturing ecosystem into a vibrant Atmanirbhar-self-sustaining ecosystem. I thank the Prime Minister Shri @narendramodi for this historic decision taken by the CCS today.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 13, 2021