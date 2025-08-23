देश

India suspends postal service to US: भारताने घेतला मोठा निर्णय! आता अमेरिकेसाठी ‘पोस्टल सर्विस’ बंद

India Suspends Postal Service to the United States: भारतीय टपाल विभागाने शनिवारी ही घोषणा केली आहे ; जाणून घ्या, नेमकं काय म्हटलं आहे?
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

India US Postal Service News : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पा यांनी भारतावर आरोप करत, अतिरिक्त टॅरिफ लादलेला आहे. त्यानंतर भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये ट्रेड वॉरला सुरूवात झालेली आहे. यात भारताच्या बाजूने रशिया, चीन या हे दोन बलाढ्य देश उभा राहिल्याने, अमेरिकेचा अधिकच जळफळाट झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अमेरिका भारताला पुन्हा पुन्हा लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर आता भारतानेही अमेरिकेला सडेतोड प्रत्युत्तर देणं सुरू केलेलं आहे.

 अमेरिकेसोबत टॅरीफमुळे बिघडत चाललेल्या संबंधांमध्ये भारताने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने २५ ऑगस्टपासून अमेरिकेला जाणारी टपाल सेवा बंद केली आहे. भारतीय टपाल विभागाने शनिवारी  ही घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या कस्टम नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे भारताने हे पाऊल उचलले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने ३० जुलै रोजी एक आदेश जारी केला, ज्याअंतर्गत ८०० डॉलर्सपर्यंतच्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटीवरील सूट रद्द करण्यात आली. तर याआधी कमी किमतीच्या वस्तू शुल्काशिवाय अमेरिकेत पोहोचत होत्या, परंतु आता असे होणार नाही. २९ ऑगस्टपासून अमेरिकेला पाठवलेल्या प्रत्येक किमतीच्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी आकारली जाणार आहे. तथापि, १०० डॉलर्सपर्यंतच्या कागदपत्रांवर आणि भेटवस्तूंवर सूट असणार आहे.

नवीन नियम आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थव्यवस्था अधिकार कायद्यांंतर्गत लागू होईल. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनने १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक निर्देश जारी केला, की ट्रान्सपोर्ट कॅरियर्स अँड क्वालिफाइड पार्टी यांना आंतरराष्ट्रीय टपाल शिपमेंटवर शुल्क जमा करावे लागेल.

तर ज्या ग्राहकांनी या परिस्थितीमुळे अमेरिकेत पाठवता येणार नाहीत अशा वस्तू आधीच बुक केल्या आहेत, ते टपाल खर्च परत मागू शकतात. टपाल विभागाने सांगितले, अमेरिकेसाठी शक्य तितक्या लवकर पूर्ण सेवा पूर्ववत करण्यासाठी सर्व शक्य त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.

