Maharashtra Rain Alert : मॉन्सूनवर 'एल निनो'चं सावट! यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाची मोठी अपडेट, महाराष्ट्रात काय स्थिती असणार?

India Monsoon Forecast : देशात यंदाच्या नैऋत्य मोसमी पावसाबाबत हवामान विभागाने सावध करणारा अंदाज व्यक्त केला आहे. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मॉन्सून हंगामात देशभरात सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के (कमी-अधिक ४ टक्के) पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली (India monsoon forecast 2026) असून, बहुतांश भागात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ईशान्य भारत वगळता देशातील इतर सर्व विभागांमध्ये पावसाचा तुटवडा जाणवू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..हवामान विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, जून महिन्यात महाराष्ट्रासह मध्य भारत, उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांसमोर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पेरणीसाठी आवश्यक असलेला सुरुवातीचा जोरदार पाऊस उशिरा किंवा कमी प्रमाणात झाल्यास शेती नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो..दरम्यान, नैऋत्य मॉन्सून केरळ किनारपट्टीवर येत्या आठवड्यात दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. साधारणपणे १ जूनच्या आसपास केरळमध्ये मॉन्सून दाखल होतो. मात्र, यंदा वातावरणीय बदलांमुळे त्याच्या प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..यंदाच्या मॉन्सूनवर 'एल निनो' आणि 'न्यूट्रल आयओडी' (Indian Ocean Dipole) या हवामान घटकांचा प्रभाव राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रशांत महासागरातील तापमान वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या एल निनो परिस्थितीचा भारतातील पावसावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होणे, काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होणे आणि तापमानात वाढ होणे असे परिणाम दिसून येतात..तज्ज्ञांच्या मते, जून महिन्यात पावसाचा वेग कमी राहिल्यास खरीप पिकांच्या पेरणीत विलंब होऊ शकतो. विशेषतः सोयाबीन, कापूस, तूर, मका आणि भात लागवडीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये आधीच पाण्याची टंचाई जाणवत असल्याने कमी पावसाचा अंदाज अधिक चिंताजनक मानला जात आहे..हवामान विभागाकडून पुढील काही दिवसांत मॉन्सूनच्या प्रगतीबाबत आणि पावसाच्या वितरणाबाबत अधिक तपशीलवार अंदाज जाहीर केला जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी हवामान खात्याच्या सूचनांनुसार पीक नियोजन करावे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.