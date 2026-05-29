Maharashtra Rain Alert : मॉन्सूनवर 'एल निनो'चं सावट! यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाची मोठी अपडेट, महाराष्ट्रात काय स्थिती असणार?

India Likely to Receive Below Normal Monsoon Rainfall : देशात जून ते सप्टेंबरदरम्यान सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये कमी पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
India Monsoon Forecast : देशात यंदाच्या नैऋत्य मोसमी पावसाबाबत हवामान विभागाने सावध करणारा अंदाज व्यक्त केला आहे. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मॉन्सून हंगामात देशभरात सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के (कमी-अधिक ४ टक्के) पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली (India monsoon forecast 2026) असून, बहुतांश भागात पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ईशान्य भारत वगळता देशातील इतर सर्व विभागांमध्ये पावसाचा तुटवडा जाणवू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

