पिथौरागढ : भारत आणि नेपाळमधील सीमापार दळणवळण, व्यापार आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांना नवी चालना देण्यासाठी उत्तराखंडमधील काली नदीवर उभारण्यात आलेल्या छारछुम आंतरराष्ट्रीय मोटार पुलाचे सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) संयुक्तपणे लोकार्पण होणार आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र (बालेन) शाह यांच्या हस्ते या पुलाचे आभासी लोकार्पण करण्यात येणार आहे.पिथौरागढ जिल्ह्यातील धारचुला तालुक्याला नेपाळमधील दार्चुला क्षेत्राशी जोडणारा हा पूल सुमारे ३३ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आला आहे. या लोकार्पणासोबतच चंपावत जिल्ह्यातील बनबसा येथे उभारण्यात आलेल्या ड्राय पोर्टचे उद्घाटनही प्रस्तावित आहे..धारचुला आणि नेपाळमधील दार्चुला थेट जोडणारकाली नदीवर उभारण्यात आलेला छारछुम मोटार पूल भारतातील धारचुला आणि नेपाळमधील दार्चुला जिल्ह्याच्या असिगाडा भागाला जोडणार आहे. भारत सरकारच्या आर्थिक सहकार्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या पुलाची उभारणी करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि नेपाळी प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते.बनबसा येथील ड्राय पोर्टचेही लोकार्पण नियोजित असून, या दोन्ही पायाभूत सुविधांमुळे सीमापार वाहतूक आणि व्यापार अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. बनबसा मार्गानंतर उत्तराखंडमधून नेपाळला जोडणारा छारछुम हा दुसरा महत्त्वाचा मोटार मार्ग ठरणार आहे..व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराला चालनाया पुलामुळे काली नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या सीमावर्ती गावांतील नागरिकांना ये-जा करणे अधिक सोयीचे होणार आहे. नदी ओलांडताना येणाऱ्या अडचणी कमी होऊन प्रवास अधिक सुरक्षित आणि जलद होण्यास मदत मिळेल. भारत आणि नेपाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे कौटुंबिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंधही अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे.नेपाळच्या सुदूरपश्चिम भागातील नागरिकांना भारतीय बाजारपेठांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. त्याचप्रमाणे धारचुला आणि परिसरातील व्यापाऱ्यांना नेपाळच्या बाजारपेठेत व्यापार वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. वाहतूक, पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसायांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यासही या प्रकल्पामुळे मदत होऊ शकते..बालेन शाह यांच्या भारत दौऱ्यात द्विपक्षीय चर्चानेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र (बालेन) शाह रविवारपासून दोन दिवसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर नवी दिल्ली येथे दाखल झाले आहेत. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत होणाऱ्या द्विपक्षीय चर्चेत ऊर्जा, जलविद्युत प्रकल्प, व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि सीमापार दळणवळण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.छारछुम मोटार पूल आणि बनबसा ड्राय पोर्ट हे प्रकल्प भारत-नेपाळ संबंधांमधील सीमावर्ती पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या प्रकल्पांमुळे दोन्ही देशांतील व्यापार आणि संपर्कव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.