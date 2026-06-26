Tea Dispute: भारताचा नेपाळला मोठा दणका! सीमेवर १३ लाख किलो चहा खोळंबला; नव्या नियमांमुळे व्यापारावर परिणाम

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, नेपाळ सरकारने आपले चहाचे कारखाने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासोबतच्या वादामुळे नेपाळच्या संपूर्ण चहा उद्योगावर परिणाम झाला होता, ज्यामुळे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले होते. नेपाळ सरकारने दिलेल्या भक्कम आश्वासनानंतर चहाचे कारखाने पुन्हा सुरू झाले असले तरी, भारताच्या कठोर नियमांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांवर ताण कायम आहे..भारताच्या FSSAI ने २३ जून रोजी HSN कोड ०९०२ अंतर्गत चहासाठी जोखीम-आधारित तपासणी प्रणाली लागू करणारा एक नवीन निर्देश जारी केला. या नवीन नियमानुसार, देशांतर्गत वापरासाठी भारतात येणाऱ्या चहाच्या २० टक्के खेपा प्रयोगशाळा चाचणीसाठी यादृच्छिकपणे निवडल्या जातील आणि हा नियम तात्काळ प्रभावाने लागू होईल. या निर्णयामुळे नेपाळी चहा उद्योगाला मोठा धक्का बसला. .BRICS : ‘भारत-मेक्सिको भावंडांसारखे!’ मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं दोन्ही संस्कृतीमधील साम्य.'काठमांडू पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, प्रयोगशाळेतील चाचणीसाठी माल अडकून पडल्याने नेपाळी चहा निर्यातदारांना भारतीय सीमेवर मोठ्या विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनुसार, सुमारे ३,००,००० किलोग्रॅम प्रक्रिया केलेला चहा भारतीय गोदामांमध्ये अडकून पडला आहे, तर १० लाख किलोग्रॅमहून अधिक चहा नेपाळमध्ये जमा झाला आहे. या व्यत्ययांमुळे, इलाममधील चहा प्रक्रिया करणाऱ्यांनी १५ जून रोजी आपले कारखाने बंद केले. .यानंतर, झापा येथील चहा उत्पादकांनी १८ जून रोजी कामकाज थांबवण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या या निर्णयाचा पूर्व नेपाळमधील सुमारे ९९ चहा कारखान्यांवर परिणाम झाला आणि लहान-मोठ्या ५० हून अधिक चहाच्या मळ्यांमधील कामकाज थांबले. याचा परिणाम चहा तोडणीवरही झाला, ज्यामुळे हजारो कामगार बेरोजगार झाले. नेपाळच्या पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि मंत्रिमंडळाकडून, निर्यातीतील व्यत्यय दूर करण्यासाठी सरकार तातडीने राजनैतिक आणि प्रशासकीय पावले उचलेल असे आश्वासन मिळाल्यानंतर, कारखानदारांनी कामकाज पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. .हा चहाचा वाद भारताच्या चहा मंडळाच्या एका नवीन नियमामुळे सुरू झाला. या नियमानुसार, नेपाळमधून भारतात येणाऱ्या चहाच्या प्रत्येक खेपाची प्रयोगशाळेत अनिवार्य चाचणी केली जाईल. यापूर्वी, भारत केवळ ५ ते २० टक्के यादृच्छिक नमुन्यांची चाचणी करत असे आणि जर एक ट्रक चाचणीत उत्तीर्ण झाला, तर संपूर्ण खेप मंजूर केली जात असे. आता, सीमेवर उभ्या असलेल्या प्रत्येक ट्रकमधून नमुने घेऊन ते चाचणीसाठी कोलकाता येथील केंद्रीय प्रयोगशाळेत पाठवले जात आहेत..Google Earthquake Alert : निसर्गाच्या कोपाआधीच अँड्रॉइड फोनवर आला मेसेज अन् हजारो लोकांचे वाचले प्राण! 'गुगल'ने अब्जावधी सेन्सर्सच्या मदतीने कसा रोखला मृत्यूचा तांडव?.चहाच्या पानांचे भावही ४० ते ६० रुपये प्रति किलोवरून घसरून सुमारे १५ रुपये प्रति किलो झाले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ लागले. भारतीय चहा उत्पादकांनी तक्रार केली की, नेपाळमधील स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाचा चहा भारताच्या उत्तम दर्जाच्या दार्जिलिंग चहामध्ये मिसळला जात असून, त्यामुळे भारतीय ब्रँड्सच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का लागत आहे. याशिवाय, नेपाळी चहामध्ये कीटकनाशके आणि रसायनांचे प्रमाण जास्त असल्याच्याही तक्रारी होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.