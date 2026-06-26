देश

Tea Dispute: भारताचा नेपाळला मोठा दणका! सीमेवर १३ लाख किलो चहा खोळंबला; नव्या नियमांमुळे व्यापारावर परिणाम

India Nepal Tea Dispute News: भारत-नेपाळ चहा विवादाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने बंद असलेले चहाचे कारखाने पुन्हा सुरू केले आहेत. भारताच्या नवीन नियमांमुळे १.३ दशलक्ष किलोग्रॅम नेपाळी चहा सीमेवर अडकून पडला आहे.
India Nepal Tea Dispute

India Nepal Tea Dispute

ESakal

Vrushal Karmarkar
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नेपाळ आणि भारत यांच्यातील वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, नेपाळ सरकारने आपले चहाचे कारखाने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासोबतच्या वादामुळे नेपाळच्या संपूर्ण चहा उद्योगावर परिणाम झाला होता, ज्यामुळे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले होते. नेपाळ सरकारने दिलेल्या भक्कम आश्वासनानंतर चहाचे कारखाने पुन्हा सुरू झाले असले तरी, भारताच्या कठोर नियमांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांवर ताण कायम आहे.

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