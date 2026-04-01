New Rules From April 1 India : देशात आजपासून अनेक कायदे आणि नियमांत बदल होणार, डिजीटल पेमेंटसाठी कडक सुरक्षा

India new financial rules april : देशात उद्या एक एप्रिलपासून अनेक कायदे आणि नियमांत बदल होणार आहेत. नवीन प्राप्तिकर कायदा, वेतन संहिता यांच्यासह डिजिटल पेमेंटसाठी कडक सुरक्षा यांचा यात समावेश आहे.नवा प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या जागी २०२५ चा नवा प्राप्तिकर कायदा. कर वर्ष एक एप्रिल ते ३१ मार्च ही एकच संकल्पना राहणार.१२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. नोकरदार वर्गाला ७५,००० रुपयांची अतिरिक्त सूट..प्राप्तिकराचे दर पूर्वीप्रमाणेच राहणार.फॉर्म १६ बंद होऊन फॉर्म १३० आणि फॉर्म १६ अ च्या जागी फॉर्म १३१.घरभाड्यावरील सवलतीसाठी घर मालकाचा पॅन क्रमांक आणि भाडे दिल्याचा पुरावा द्यावा लागणार.नोकरदारांना करमुक्त जेवणाच्या कुपनावरील मर्यादा ५० वरून २०० रु.मुलांच्या शिक्षणाच्या भत्त्यात दरमहा १०० रुपयांवरून प्रति मूल ३००० रुपये अशी वाढ.व्यावसायिकांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्ट. चुकीचे रिटर्न दुरुस्तीसाठी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ.परदेश प्रवासावरील कर कपात २० टक्क्यांवरून दोन टक्के इतका कमी..शेअर बाजार आणि गुंतवणूकशेअर बाजारात फ्यूचर्स अँड ऑप्शन्सच्या उलाढालींवर 'एसटीटी' अनुक्रमे ०.०५ आणि ०.१५ टक्के होणार.शेअर बाजारातून सार्वभौम सुवर्ण रोखे खरेदी करणाऱ्यांना तसेच शेअर बायबॅक करणाऱ्या कंपन्यांना भांडवली नफा कर द्यावा लागणार.म्युच्युअल फंडाचा खर्च पारदर्शक होणार.'एनएसडीएल' किंवा 'सीडीएसएल'कडे भरलेला फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच सर्व बँका आणि संस्थांना आपोआप कळणार.नोकरी आणि पगारनवीन वेतन संहिता लागू होणार. कोणत्याही कंपनीत मूळ पगार एकूण पगाराच्या रकमेच्या किमान ५० टक्के असणे बंधनकारक. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीसाठी जास्त रक्कम कापली जाईल..बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटफसवणूक रोखण्यासाठी ऑनलाइन पेमेंट करताना ओटीपी पुरेसा नसेल. बायोमेट्रिक किंवा डिव्हाईस बाईंडिंग अशा अतिरिक्त सुरक्षा उपायांच्या माध्यमातून दोन वेगळ्या प्रकारे ओळख सिद्ध करावी लागेल.पॅन कार्ड काढायचे किंवा अपडेट करायचे असेल तर आधार कार्डासोबत जन्म दाखला, मतदार ओळखपत्र, इयत्ता दहावीचे गुणपत्रक, पासपोर्ट किंवा वाहन परवाना यापैकी एक अतिरिक्त दस्तावेज द्यावा लागेल.प्रवास आणि वाहतूकगाडी सुटण्याच्या आधी वेळेत रेल्वे तिकीट रद्द करणे आवश्यकफास्ट टॅग वार्षिक पास तीन हजार रुपयांऐवजी ३०७५ रुपये होणार.उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थींना ३०० रुपयांचे अंशदान पुढेही मिळणार..faqs : १. डिजीटल पेमेंटसाठी आजपासून कोणते नवीन सुरक्षा नियम लागू झाले आहेत?उत्तर: १ एप्रिल २०२६ पासून आरबीआयने सर्व ऑनलाईन व्यवहारांसाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) आणि बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य केली आहे.२. नवीन आर्थिक वर्षात बँकिंग आणि ATM शुल्कात काय बदल झाला आहे?उत्तर: आजपासून मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त एटीएम व्यवहारांवर २३ रुपये अधिक टॅक्स आकारला जाईल आणि काही बँकांनी रोख विड्रॉल मर्यादा बदलली आहे.३. १ एप्रिलपासून पॅन कार्ड आणि प्राप्तिकर नियमांत कोणते मोठे बदल झाले आहेत?उत्तर: देशात आजपासून नवीन 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५' लागू झाला असून पॅन कार्ड अर्जासाठी आधार कार्डावरील माहितीनुसार नवीन फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे.