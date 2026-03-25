भारत पाकिस्तानसारखा 'दलाल देश' नाही; सर्वपक्षीय बैठकीत इराण युद्धात मध्यस्थीच्या मुद्द्यावर जयशंकर यांचं उत्तर

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक दिल्लीत बोलावली होती. युद्धामुळे भारतासमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांवर यात चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. बैठकीत सरकारने सर्व पक्षांना विश्वास दिला की देशात पुरेसा ऊर्जा साठा आहे आणि घाबरण्याची आवश्यकता नाही. कच्चे तेल, गॅसचा पुरेसा साठा असून आणखी जहाजे भारताकडे येत असल्याचंही सांगण्यात आलं. India Position Clear Jaishankar Rejects Mediation Role.सरकारने म्हटलं की, आमचं प्राधान्य भारतीयांची सुरक्षा, देशांतर्गत उर्जेची गरज पूर्ण करणं हे आहे. एलपीजीचं देशांतर्गत उत्पादन ६० टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. ४ जहाजं आली आहेत आणखी काही लवकरच येतील. आखाती देशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी दुतावास काम करत आहेत. चार लाखांपेक्षा जास्त भारतीयांना मायदेशी आणल्याचंही परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सांगितलं..युद्ध थांबणं कठीण! इराणच्या अटी ठरू शकतात अडथळा, होर्मुझ टोल ते लष्करी तळ; अमेरिकेसमोर काय अटी?.काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या प्रतिनिधींकडून परराष्ट्रमंत्र्यांना इराण युद्धात पाकिस्तान मध्यस्थी करत असल्याचं सांगण्यात आलं. तसंच भारत मात्र शांत असल्याचं म्हटलं गेलं. यावर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंर यांनी म्हटलं की, पाकिस्तान १९८१ पासून असं करत आहे आणि यात नवं काही नाहीय. पाकिस्तानसारखे आपण दलाल देश बनू शकत नाही..बैठक संपल्यानंतर विरोधकांनी म्हटलं की, यातील अनेक मुद्द्यांवर सरकारने दिलेली उत्तरं ही समाधानकारक नव्हती. लोकसभेत नियम १९३ आणि राज्यसभेत नियम १७६ नुसार पश्चिम आशियातील या संकटावर चर्चा व्हायला हवी अशी मागणी विरोधकांनी केली. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते तारिक अन्वर यांनी म्हटलं की, सरकारकडून स्पष्टीकऱण देण्याचा प्रयत्न हा समाधानकारक नव्हता. आमची मागणी आहे की लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चा व्हावी..पाकिस्तान आपल्यापेक्षा दुबळा देश असून मध्यस्थी बनलाय, पण आपण मूकदर्शक बनलोय यावरून विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. समाजवादी पार्टीच्या धर्मेंद्र यादव यांनीही चर्चेची गरज असल्याचं म्हटलं. तर आम आदमी पार्टीचे संजय सिंह म्हणाले की, सरकार इंधन तुटवडा नाही म्हणतंय. पण दोन चार दिवसात सरकारच्या दाव्याचं सत्य समोर येईल.