पाकिस्तानच्या ताब्यात किती भारतीय? अधिकृत कैदी याद्यांमधून आकडेवारी समोर... भारतातील तुरुंगांमध्ये किती कैदी?

भारत आणि पाकिस्तान यांनी १ जुलै रोजी राजनैतिक माध्यमांद्वारे एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या कैद्यांच्या याद्यांची देवाणघेवाण केली. या प्रक्रियेमुळे दोन्ही देशांच्या तुरुंगांमध्ये असलेल्या नागरिक आणि मच्छीमारांची अद्ययावत संख्या समोर आली आहे. या अधिकृत यादीनुसार, पाकिस्तानच्या ताब्यात सध्या २५० भारतीय नागरिक असून, भारतातील तुरुंगांमध्ये ४३९ पाकिस्तानी कैदी आहेत..कैद्यांच्या याद्यांची नियमित देवाणघेवाणभारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध अनेक वर्षांपासून तणावपूर्ण राहिले असले, तरी काही द्विपक्षीय करारांनुसार दोन्ही देश ठरावीक प्रक्रियांचे पालन करत असतात. त्यापैकीच एक महत्त्वाचा करार म्हणजे कैद्यांच्या याद्यांची नियमित देवाणघेवाण. या करारानुसार दर सहा महिन्यांनी एकदा दोन्ही देश राजनैतिक माध्यमांतून एकमेकांच्या ताब्यात असलेल्या नागरिकांची आणि मच्छीमारांची माहिती अधिकृतपणे शेअर करतात. यंदाही १ जुलै रोजी दिल्ली आणि इस्लामाबाद येथील राजनैतिक माध्यमांद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली..पाकिस्तानमध्ये २५० भारतीय कैदीअधिकृत आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या ताब्यात एकूण २५० भारतीय आहेत. यामध्ये ५२ नागरिक कैद्यांचा समावेश असून, १९८ भारतीय मच्छीमार आहेत. या यादीमुळे पाकिस्तानातील भारतीय कैद्यांची अद्ययावत स्थिती स्पष्ट झाली आहे..भारतात ४३९ पाकिस्तानी कैदीत्याचप्रमाणे, भारतीय तुरुंगांमध्ये सध्या ४३९ पाकिस्तानी कैदी असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यापैकी ३८६ जण नागरिक कैदी असून, विविध गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांना भारतात ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, ५३ पाकिस्तानी मच्छीमारांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषेचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना भारतीय ताब्यात ठेवण्यात आले आहे..Indra Nooyi India Remarks : भारत घाण देश, तिथे असते तर पेप्सिकोची सीईओ कधीच झाले नसते... इंद्रा नूयी यांनी गायले चीनचे गोडवे.भारताची सुटकेसाठी मागणीकैद्यांच्या याद्यांची देवाणघेवाण करण्याबरोबरच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानकडे शिक्षा पूर्ण केलेल्या भारतीय नागरिकांच्या तात्काळ सुटकेची मागणी केली आहे. भारताने अशा १८८ भारतीय नागरिकांना लवकरात लवकर मुक्त करण्याचे आवाहन पाकिस्तानकडे केले आहे.याशिवाय, भारतीय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या १३ नागरी कैद्यांना भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी देण्याची मागणीही केली आहे. संबंधित कैदी भारतीय असल्याचे मानले जात असले, तरी त्यांना अद्याप भारतीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..पाकिस्तानचीही भारताकडे मागणीदुसरीकडे, पाकिस्ताननेही भारताकडे आपल्या कैद्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. पाकिस्तानने भारतीय ताब्यात असलेल्या ९७ पाकिस्तानी कैद्यांना मुक्त करण्याचे आवाहन भारताकडे केले आहे. अशा प्रकारे दोन्ही देशांनी कैद्यांच्या याद्यांची देवाणघेवाण करताना आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी परस्परांकडे मागणीही नोंदवली आहे..गँग्स ऑफ पाकिस्तान? ‘तुझा देव कुठे आहे?’... अत्याचारानंतर अमानुष छळ; खासदाराने संसदेत मांडलेल्या साक्षींनी जग हादरलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.